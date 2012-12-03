هادی سی سختی در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: کانون پرورشی از برجسته ‌ترین تولیدکنندگان و ناشران کتاب‌های کودکان و نوجوانان در ایران به شمار می‌رود.

وی با بیان اینکه کانون پرورش فکری اصلی ترین و مهمترین نهاد متولی بهینه سازی اوقات فراغت در کشور است، عنوان کرد: این کانون در طول سال برنامه های و فعالیت های بسیاری در راستای شکوفایی استعداد ها و بروز خلاقیت های کودکان ونوجوانان برگزار می کند.

سی سختی افزود: توجه بیشتر مسئولین به این نهاد فرهنگی، راه را برای گسترش فعالیتها هموار می کند.

وی تصریح کرد: کارکنان کانون پرورشی همواره برای رسیدن کودکان و نوجوانان به تعالی و رشد و شکوفایی استعداد و خلاقیت تلاش می کنند.

این کارشناس هنری با بیان اینکه کودکان و نوجوانان نیازمند پذیرش، امنیت، آرامش و خود باوری هستند، تاکید کرد: حمایت همه جانبه مسئولین استانی از کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان می تواند تأثیرات شگرفی بر تربیت انسان هایی خلاق و متفکر داشته باشد.

سی سختی یکی از بهترین سرمایه گذاری ها در بخش نیروی انسانی را حمایت از برنامه ها و فعالیت های کانون پرورشی عنوان کرد و افزود: کودکان و نوجوانان اساس پیشرفت و توسعه پایدار هر جامعه ای هستند که باید رو به سوی پیشرفت و تعالی پرورش یابند.