کفتار راه راه در اطراف تبریز مشاهده شد

به گزارش خبرنگار مهر، بیوک رئیسی پیش از ظهر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران ضمن اعلام این خبر گفت: با توجه به گزارش های متعدد همیاران مردمی محیط زیست مبنی بر مشاهده کفتار در اطراف تبریز، کارشناسان اداره کل حفاظت محیط زیست ضمن بررسی مناطق مختلف اقدام به نصب دوربین های تله ای در شمال تبریز کردند که بعد از 15 روز یکی از دوربین ها توانست از کفتار راه راه عکسبرداری و موضوع گزارش های مردمی مستند شود.

وی گفت: تا به حال گزارش مستندی مبنی بر حضور این نوع حیوان در شمالغرب کشور منتشر نشده و این مشاهده و مستند سازی برای اولین بار در شمالغرب کشور صورت می پذیرد.

رئیسی اضافه کرد: کارشناسان حفاظت محیط زیست اعتقاد دارند که احتمالا این حیوان متعلق به جمعیتی است که حد جنوبی پراکنش آن به شمال تبریز منتهی می شود.

وی یادآور شد: بیشترین پراکنش داخل کشوری کفتار راه راه در سواحل خلیج فارس و جنوب کشور است و بر خلاف تصور عموم ، این حیوان کاملا بی خطر است و هرگز به انسان حمله نمی کند.

رئیسی اضافه کرد: بر خلاف کفتار آفریقایی ، کفتار راه راه شکارچی نیست و تنها لاشخوار مطلق است و بیشتر مردارخواری می کند و شکار سایر گوشتخواران را می رباید که در مبارزه تک به تک کفتار راه راه همیشه بر گرگ برتری دارد .