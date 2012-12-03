تصویب ارتقای روستای خوشه مهر به شهر در هیئت دولت

به گزارش خبرنگار مهر ، سعید برقی که امروز دوشنبه به اتفاق جمعی از مسئولان شهرستان برای بررسی مسائل و مشکلات خوشه مهر به این روستا سفرکرده بود دراجتماع اهالی این روستا با بیان اینکه یکی ازدلایل انحلال شهرداریها عدم خودکفایی آنهاست افزود: عامل توسعه روستاها شورا و دهیاران هستند.

بخشدار مرکزی بناب نیز در این نشست با ارائه گزارشی از وضعیت روستای خوشه مهر گفت: این روستا با یک هزار و 86 خانوار ، سه هزار و 738 نفر جمعیت دارد که 9 شهید را تقدیم نظام جمهوری اسلامی نموده است.

ناصر بزاز بنابی افزود: تاکنون35درصد مردم این روستا از بیمه عشایری و روستایی برخوردار شده اند که قابل قبول نیست.

وی گفت: روستای خوشه مهر تنها روستای منطقه است که دارای ناحیه صنعتی است.

بخشدار مرکزی بناب سپس از پرداخت یک میلیارد و 120 میلیون ریال به حساب دهیاریها در سال گذشته از سوی دولت خبرداد و اذعان کرد: اگر مردم جهت عمران و آبادانی روستا همکاری نداشته باشند، شورا و دهیاری به تنهایی قادر به انجام کارها نیستند.

مدیر بنیاد مسکن انقلاب اسلامی بناب نیز اظهارداشت: براساس مصوبه سال84 دولت قرار بود یک میلیون واحد روستایی در کشور بهسازی و مقاوم سازی شوند که سهم استان آذربایجان شرقی از این میزان12هزار واحد بودکه 600 واحد آن مربوط به شهرستان بناب است.

به گفته احمد قاسمی تاکنون به طور میانگین 45 درصد خانوارهای روستایی شهرستان بناب از وامهای مقاوم سازی روستایی استفاده کرده اند که امید است اهالی بتوانند با استفاده از این تسهیلات نسبت به مقاوم سازی منازل خود اقدام نمایند تا خدای نکرده در زمان وقوع بلایای طبیعی شاهد تخریب خانه های روستایی نباشیم.