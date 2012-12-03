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۱۳ آذر ۱۳۹۱، ۱۴:۵۶

19000 مورد خدمات مشاوره ای نیروی انتظامی در آذربایجان شرقی

19000 مورد خدمات مشاوره ای نیروی انتظامی در آذربایجان شرقی

تبریز- خبرگزاری مهر: فرمانده نیروی انتظامی آذربایجان شرقی از ارائه 19 هزار و 380 مورد خدمات مشاوره ای منجر به سازش در آذربایجان شرقی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار مسعود خرم نیا پیش از ظهر دوشنبه در همایش فرماندهان کلانتری ها و پاسگاه های انتطامی استان گفت: این تعداد مشاوره با افزایش سطح علمی درآسیب شناسی های اجتماعی و ارائه راهکار های مشاورهای توسط معاونت فرهنگی نیروی انتظامی آذربایجان شرقی طی هشت ماه سال جاری صورت گرفته است.

وی افزود: ازابتدای امسال تاکنون 105 هزار فقره پرونده توسط کلانتری ها و پاسگاه های انتظامی به مراجع قضایی تحویل داده شده است.

خرم نیا تصریح کرد: در همین مدت 50 هزار نفر متهم توسط عوامل کلانتری و پاسگاه های انتظامی به دادگاه ها و دادسراها بدرقه شده اند که از50 هزار نفر متهم ارجاعی به داگستری آذربایجان شرقی هشت متهم موفق به فرار شدند.

خرم نیا مجموع کلانتری های آذربایجان شرقی را 48 مورد در 20 شهرستان اعلام کرد که وظیفه بسیار بزرگ و عظیم پیشگیری از جرایم و مقابله با ناهنجاری های اجتماعی و تامین امنیت مردم را بر عهده دارند.

خرم نیا ادامه داد: در همین مدت 530 هزار اوراق قضائی به کلانتری ها و پاسگاه های انتظامی استان ابلاغ شده است.

کد مطلب 1757218

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