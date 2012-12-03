همکاری با گروههای مسلح سوری مایه مباهات من است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه روسیا الیوم ، عقاب صقر عضو فراکسیون المستقبل در پارلمان لبنان پس از این که روزنامه الاخبار لبنان درباره همکاری وی با گروههای مسلح سوریه مدارکی را منتشر کرد، گفت: من به آنچه انجام داده و می دهم افتخار می کنم.

وی افزود: فعالیتهایی که انجام داده ام فقط به خاطر لبنان بوده است. بله صدای ضبط شده صدای من و عبارات منتشر شده متعلق به من است.

این نماینده وابسته به جریان چهارده مارس بیان کرد: من هرگز منکر صدا و حرفهایم نمی شوم و از آنچه انجام داده ام خجل نیز نیستم.

صقر گفت: من با لغو مصونیت پارلمانی ام مشکلی ندارم و خود را پشت آن پنهان نمی کنم اما این را می پرسم آیا افراد دیگری که در بحران سوریه دخالت دارند، آمادگی لغو مصونیت خود را دارند؟

شایان ذکر است که روزنامه الاخبار نوار مکالمات عقاب صقر با گروههای مسلح سوری را منتشر کرده بود.

از سوی دیگر احمد العسراوی عضو دفتر موسوم به هماهنگی ملی مخالفان سوریه گفت: نیروهای مسلح با توجه به امکاناتی که در اختیار دارند توانایی بازپس گیری هر منطقه ای را در سوریه دارند.

وی افزود: راهکار نظامی؛ خواه مخالفان پیروز شوند خواه نیروهای دولتی، راه حل درستی نیست و امیدواریم که راهکار بحران سوریه خارجی نباشد.

خبر دیگر اینکه منابع لبنانی گزارش دادند: نیروهای ارتش لبنان برای اولین بار از زمان آغاز بحران در سوریه در ساعت 18.30 دیشب با گروههای مسلح سوری درگیر شدند.

منابع لبنانی افزودند: گروههای مسلح سوری در منطقه القاع به سوی یکی از مراکز ارتش لبنان آتش گشودند که آنها نیز متقابلا واکنش نشان دادند.