  1. بین الملل
۱۳ آذر ۱۳۹۱، ۱۴:۰۵

فراخوانی یک گروه تی پارتی برای تظاهرات در روز معارفه اوباما

فراخوانی یک گروه تی پارتی برای تظاهرات در روز معارفه اوباما

یکی از شاخه های تی پارتی با انتشار بیانه ای خبر از برگزاری تظاهرات در روز معارفه باراک اوباما داده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، تی پارتی تریبیون با انتشار بیانیه ای اعلام کرده است در روز معارفه باراک اوباما برای تصدی پست ریاست جمهوری آمریکا برای دوره دوم، در محل برگزاری این مراسم تجمع کرده و اعتراض خود را به سیاست های رئیس جمهوری کنونی اعلام دارند.

در بیانیه فوق از ناراضیان به انتخاب مجدد اوباما و افراد نگران از وضعیت آینده این کشور دعوت شده تا با در دست داشتن پلاکارد، اعتراض خود را به بیکاری، وضعیت اقتصادی، سیاست خارجی و دیگر موضوعات، اعلام کنند.

باراک اوباما که کمتر از یک ماه پیش برای بار دوم به عنوان رئیس جمهور امریکا انتخاب شده است روز یکم بهمن ماه رسما سوگند یاد خواهد کرد.

احتمال می رود در روز معارفه اعتراضاتی نسبت به وضعیت کنونی آمریکا، در محل برگزاری مراسم صورت گیرد و تی پارتی ها در این راه جزو اولین گروه هایی بوده اند که مردم را دعوت به راهیمایی کرده اند.

کد مطلب 1757227

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