  1. حوزه و دانشگاه
۱۳ آذر ۱۳۹۱، ۱۴:۳۶

برگزاری دوره‌های توسعه مداوم در دانشگاه علوم پزشکی تبریز

برگزاری دوره‌های توسعه مداوم در دانشگاه علوم پزشکی تبریز

دوره‌های توسعه مداوم شخصی و حرفه‌ای (CPPD) در مدیریت فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی تبریز برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، در دوره‌های توسعه مداوم شخصی و حرفه‌ای (CPPD) در مدیریت فرهنگی که در دانشگاه علوم پزشکی تبریز برگزار می‌شود هریک از کارشناسان نسبت به حوزه کاری مورد نظر موضوعی را انتخاب و تحقیقات لازم درباره آن انجام می دهند و در یک جلسه کنفرانس برای کارشناسان ارائه می‌کنند و پس از آن پرسش و پاسخ صورت می‌گیرد.

برگزاری این دوره‌ها باعث توسعه دانش واطلاعاتی فرد و گروه کارشناسان در حرفه کاری می‌شود.

 از جمله موضوعات این دوره‌ها می‌توان به اصول و مبانی برنامه‎‌ریزی، اختلال نقص توجه- بیش فعالی(ADHD)، معنویت و تقدس هنر خوشنویسی، کار و سرمایه ایرانی، عبرتهای تاریخ و ادبیات دفاع مقدس اشاره کرد. 

کد مطلب 1757234

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