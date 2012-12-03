به گزارش خبرنگار مهر، در دوره‌های توسعه مداوم شخصی و حرفه‌ای (CPPD) در مدیریت فرهنگی که در دانشگاه علوم پزشکی تبریز برگزار می‌شود هریک از کارشناسان نسبت به حوزه کاری مورد نظر موضوعی را انتخاب و تحقیقات لازم درباره آن انجام می دهند و در یک جلسه کنفرانس برای کارشناسان ارائه می‌کنند و پس از آن پرسش و پاسخ صورت می‌گیرد.

برگزاری این دوره‌ها باعث توسعه دانش واطلاعاتی فرد و گروه کارشناسان در حرفه کاری می‌شود.



از جمله موضوعات این دوره‌ها می‌توان به اصول و مبانی برنامه‎‌ریزی، اختلال نقص توجه- بیش فعالی(ADHD)، معنویت و تقدس هنر خوشنویسی، کار و سرمایه ایرانی، عبرتهای تاریخ و ادبیات دفاع مقدس اشاره کرد.