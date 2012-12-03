به گزارش خبرگزاری مهر، مجید کیان پور با اشاره به برگزاری سومین نمایشگاه بزرگ راه و شهرسازی، اظهار داشت: در نمایشگاه امسال برنامه های جدید دولت در زمینه نوسازی بافت های فرسوده شهری ارائه خواهد شد.

مدیرعامل شرکت عمران و بهسازی شهری ایران، تصریح کرد: در نمایشگاه سال گذشته تفاهمنامه نحوه اجرایی‌ ماده 9 قانون حمایت از احیاء، بهسازی و نوسازی بافت فرسوده و ناکارآمد شهری از سوی مسوولان ‌قوه قضائیه و و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و شرکت عمران و بهسازی شهری ایران‌ امضاء و مبادله شد که این امر می تواند تحول جدی در امر نوسازی بافت های فرسوده ایجاد کند.

وی با بیان اینکه ضمن آنکه در سال گذشته غرفه شرکت عمران و بهسازی شهری ایران از نظر محتوا رتبه اول را در نمایشگاه وزارت راه و شهرسازی کسب کرد، گفت: نمایشگاه وزارت راه و شهرسازی بهترین فضای مناسب برای آگاهی از آخرین پیشرفت‌ها و دستاوردهای داخلی، تعامل بین بخش‌های خصوصی، دولتی و عمومی غیردولتی، معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری، اطلاع رسانی در خصوص نوسازی بافت های فرسوده شهری و ساماندهی و توانمند سازی سکونتگاه‌های غیررسمی است.

معاون وزیر راه و شهرسازی با یادآوری اینکه نمایشگاه وزارت راه و شهرسازی فرصتی مناسب برای سرمایه‌گذاران و معرفی عملکرد شرکت عمران وبهسازی شهری ایران است، افزود: در نمایشگاه سال گذشته ضمن معرفی عملکرد شرکت عمران و مسکن سازان استان ها، نمایشگاه کتاب، عکس و کاریکاتور نیز ارائه شد.

کیان پور برگزاری کارگاه آموزشی را از دیگر اقدامات سال گذشته شرکت عمران و بهسازی شهری در نمایشگاه وزارت راه و شهر سازی برشمرد و گفت: سال گذشته از پایگاه اطلاع رسانی مدیران و متولیان بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده و توانمند سازی سکونتگاههای غیر رسمی رونمایی شد. براین اساس سومین نمایشگاه بزرگ راه و شهرسازی 23 تا 26 آذرماه در محل مصلای تهران برگزار می‌شود.