ابوذر رحیمی با باشگاه داماش به توافق رسید/ توافق اولیه با سه بازیکن

به گزارش خبرنگار مهر، پس از آنکه مسئولان باشگاه داماش "بوبکر جی دی کبـه" مهاجم 25 ساله فرانسوی - بورکینافاسویی را جذب کردند، در حال حاضر در صدد جذب یک مدافع راست برزیلی هستند. البته داماشی‌ها بر اساس فیلم بازی‌های این بازیکن، از وی برای حضور در تمرینات داماش دعوت به عمل آورده تا در صورت تایید فنی و پزشکی با این مدافع برزیلی قرارداد ببندند.

داماشی‌ها همچنین به دنبال جذب یک مهاجم - هافبک و یک مدافع چپ نیز هستند که در این راستا با سه بازیکن لیگ برتری و یک بازیکن از لیگ آزادگان نیز مذاکراتی را انجام داده‌اند.

داماشی‌ها با ابوذررحیمی به توافق نهایی رسیده‌اند و حتی قرار شده خود این بازیکن رضایت نامه‌اش را بگیرد که گویا در این خصوص نیز مشکلی ندارد.

محمد غلامی، میلاد زنیدپورو حسن‌زاده که در رقابتهای لیگ آزادگان بازی می‌کند، بازیکنانی دیگری هستند که داماشی‌ها با آنها مذاکره کرده و حتی به توافق اولیه نیز رسیده‌اند.