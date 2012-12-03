89 درصد تعهدات فنی و حرفه ای خراسان جنوبی محقق شد

به گزارش خبرنگار مهر، حسین خوشایند پیش از ظهر دوشنبه در نشست خبری تعهد آموزش فنی و حرفه ای در بخش دولتی را در سال جاری یک میلیون و 937 هزار و 895 نفر ساعت اعلام کرد و اظهارداشت: ازابتدای امسال تاکنون یک میلیون و 731 هزار و 317 نفرساعت تعهد در استان انجام شده است.

وی از وجود 16 مرکز آموزش فنی و حرف ای دولتی در استان خبر داد و گفت: هم اکنون 250 حرفه در 110 کارگاه آموزشی استان آموزش داده می شود.

خوشایند یکی از برنامه های شاخص فنی و حرفه ای را طرح استاد شاگردی عنوان کرد و بیان داشت: تعهدی که در این طرح برای فنی و حرفه ای مشخص شده در نیمه دوم امسال یک هزار و 151 نفر بوده، که طی دو ماه گذشته 664 نفر در کارگاه های مختلف استان آموزش دیدند.

10 هزار هنرآموز خراسان جنوبی گواهینامه مهارت دریافت کردند

وی همچنین با اشاره به اینکه در سال جاری تاکنون 16 هزار و 631 نفر در آزمون های کتبی این مجموعه شرکت کردند، افزود: از این تعداد 10 هزار و 743 نفر موفق به اخذ گواهینامه مهارت شدند.

خوشایند همچنین آموزش به کارگران ساختمانی را از دیگر برنامه های این مجموعه عنوان کرد و گفت: در این حوزه یک هزار و 406 نفر در صنعت ساختمان شرکت کردند.

مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای خراسان جنوبی ادامه داد: از این تعداد 720 نفر گواهینامه مهارت در صنعت ساختمان دریافت کردند.

وی با اشاره به اینکه برای فنی و حرفه ای استان 725 نفر اشتغال در سال جاری تعهد شده است، افزود: در مشاغل خانگی تاکنون 574 نفر برای دریافت تسهیلات مشاغل خانگی معرفی شدند.

خوشایند همچنین از مبادله تفاهم نامه برای افزایش آموزش های فنی و حرفه ای در استان خبر داد و گفت: امسال 14 تفاهم نامه همکاری در بخش صنایع، هفت تفاهم نامه روستائی، یک تفاهم نامه در پادگان و سه تفاهم نامه کاهش آسیب های اجتماعی در استان مبادله شده است.

وی از بازدید عمومی از کارگاه های آموزش فنی و حرفه ای در هفته جاری خبر داد و گفت: مردم از 11 تا آذر ماه فرصت دارند از کارگاههای آموزش فنی و حرفه ای برای آگاهی بیشتر با این آموزش ها بازدید کنند.

خوشایند همچنین با بیان اینکه در زمینه محصولات استراتژیک استان آموزش های فنی و حرفه ای در دست پیگیری است، افزود: آموزش روش های کاشت، داشت و برداشت زعفران، زرشک و ... در دستور کار قرار دارد.

10حرفه آموزشی در خراسان جنوبی بومی است

وی در خصوص بومی سازی رشته های فنی و حرفه ای در استان، گفت: رشته ها با توجه به نیار هر منطقه راه اندازی می شود و هم اکنون از حرفه های در حال آموزش در استان 10 حرفه مربوط به مشاغل بومی استان است.

مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای خراسان جنوبی در پایان یادآور شد: در حال حاضر در بیرجند چهار آموزشگاه آزاد فنی و حرفه ای در رشته های فرش، صنایع دستی و تابلوفرش فعالیت می کنند.