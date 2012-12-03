  1. فرهنگ و ادب
۱۳ آذر ۱۳۹۱، ۱۳:۴۸

در سرای اهل قلم/

نشست «نقد مستندات عاشورایی» برگزار می‌شود

نشست «نقد مستندات عاشورایی» برگزار می‌شود

سرای اهل قلم موسسه خانه کتاب روز چهارشنبه میزبان نشست «نقد مستندات عاشورایی» خواهد بود که همزمان با دهه دوم محرم برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این نشست کارشناسانی مانند ابوالقاسم حسینی نبی و سیدعلی محمد رفیعی به بررسی مستندات واقعه عاشورا می‌پردازند و سمیرا سرخان‌زاده به عنوان مجری در این  نشست حضور خواهد داشت.

سرای اهل قلم بر اساس مناسبت‌های دینی و مذهبی نشست‌های تخصصی را در حوزه آثار مکتوب برگزار می‌کند که این نشست از جمله برنامه‌هایی است که توسط موسسه خانه کتاب در ماه محرم پیش بینی شده است.

این نشست از ساعت 15 تا 17 روز چهارشنبه (15 آذرماه) در سرای اهل قلم واقع در خیابان انقلاب اسلامی، خیابان برادران مظفر جنوبی، کوچه خواجه نصیر، پلاک 2 برگزار می‌شود.

کد مطلب 1757249

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