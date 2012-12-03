به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی تقوی سرمربی تیم فوتبال سایپای البرز پس از پایان دیدار مقابل گهر درود که عصر دوشنبه در ورزشگاه انقلاب کرج برگزار شد در جمع خبرنگاران گفت: هر دو تیم بازی زیبایی به نمایش گذاشتند و امروز مقابل یک تیم سختکوش به نام گهر قرار گرفتیم. تیم ما می توانست از برتری خود استفاده کند ولی در دقایق پایانی گل تساوی را دریافت کردیم.

وی ادامه داد: این یک امتیاز برای ما مهم است و از این نتیجه راضی هستم و باید تیم را آماده ادامه رقابت های لیگ برتر کنیم.

تقوی یادآور شد: اتفاق خوبی که در این دیدار رخ داد این بود که تیم ما با توجه به اینکه 10 نفره بود ولی بازی خوب خود را به نمایش گذاشتند و حتی هم یک گل هم جلو افتادیم ولی نتوانستیم نتیجه بازی را نگه داریم.

سرمربی سایپا در خصوص تاکنیک گهرگفت: تاکنیک گهر استفاده از توپ های ارسالی بود ولی تیم جوان سایپا در این دیدار کم تجربه عمل کرد.

تقوی در پایان در خصوص عدم حضور رحمان احمدی و شایعات پیوستن او به تیم سپاهان اظهار داشت: رحمان به دلیل مصدومیت در این دیدار نبود و او در ادامه فصل هم در کنار تیم ما خواهد بود وسایپای البرز را همراهی خواهد کرد.