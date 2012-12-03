354 واحد نانوایی متخلف گلستان به تعزیرات معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، قربان حسام ظهر دوشنبه در جلسه بازرسی از نانواییهای مرکز استان افزود:طی هشت ماهه سالجاری از پنج هزار و 759 واحد نانوایی در سطح استان گلستان بازرسی بعمل آمده است.

وی گفت: از این تعداد بازرسیها تعداد 349 پرونده تشکیل شده و تعداد کل تخلف کشف شده در این مدت 354 واحد متخلف با عناوین کم فروشی و تقلب، گرانفروشی و عدم درج قیمت شناسایی که ارزش ریالی پرونده های متشکله 11 میلیارد ریال بوده که به تعزیرات حکومتی ارسال شده است.

وی افزود: همچنین در این مدت تعداد 823 مورد بازرسی از کارخانجات آرد صورت گرفته که تعداد کل پرونده های تشکیل شده برای کارخانجات آرد 13 مورد و تعداد تخلفات کارخانجات آرد 15 مورد با ارزش ریالی 10 میلیارد ریال بوده است .

حسام گفت: از شهروندان درخواست می شود از آنجائیکه متصدیان نانوایی ملزم به رعایت ساعات پخت، ایام تعطیلی واحد، رعایت وزن چانه، درج قیمت نان و... هستند، درصورت مشاهده واحدهای متخلف موارد را به تلفن 124 اطلاع تا در اسرع وقت رسیدگی شود.

بیش از دو هزار واحد نانوایی در گلتسان فعالیت دارد.