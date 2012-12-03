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۱۳ آذر ۱۳۹۱، ۱۷:۱۷

مایلی کهن:

از یک امتیاز بازی مقابل سایپا راضی نیستم

از یک امتیاز بازی مقابل سایپا راضی نیستم

کرج - خبرگزاری مهر: سرمربی تیم فوتبال گهر دورود گفت: از یک امتیاز بازی مقابل سایپا راضی نیستم.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مایلی کهن سرمربی تیم فوتبال گهر دورود پس از دیدار این تیم مقابل سایپای البرز که عصر دوشنبه در ورزشگاه انقلاب کرج برگزار شد در جمع خبرنگاران اظهار داشت: بازی سختی برای ما بود بازی را بد شروع کردیم که خیلی زود دروازه تیم ما باز شد ولی رفته رفته بازی را در اختیار گرفتیم و یک امتیاز از این دیدار خارج از خانه به دست آوردیم.

وی ادامه داد: تیم سایپا پس از 10 نفره شدن خیلی خوب بازی کرد و من اصلا از این یک امتیاز راضی نیستم. تیم ما بد بازی کرد و می‌توانستیم بازی بهتری را به نمایش بگذاریم.

سرمربی گهر دورود در ادامه گفت: تیم ما مشکلات فراوانی دارد و امیدوارم مشکلات غیر فوتبالی ما حل شود تا بازیکنان ما فقط به فوتبال فکر کنند.

مایلی کهن در پایان در خصوص تیم سایپا گفت: سایپا تیم بزرگی است و از بازیکنان خوبی بهره می‌برد و خیلی خوشحالم مجتبی تقوی هدایت این تیم را بر عهده دارد.

کد مطلب 1757261

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