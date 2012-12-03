330 هزار نفر در استان بوشهر تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی هستند

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجعفر محمدی باغ‌ملایی پیش از ظهر دوشنبه در نشست با مدیر کار و خدمات اشتغال منطقه ویژه پارس با تاکید بر ضرورت ارائه لیست صحیح و کامل از سوی پیمانکاران، اظهار داشت: پیمانکاران باید نهایت تلاش خود را برای ارائه لیست کامل و دقیق داشته باشند.

وی اضافه کرد: فرض ما بر درستی لیست حق بیمه‌ ارائه شده توسط پیمانکاران است اما اگر مغایرتی در این زمینه برای تیم‌های بازرسی این اداره محرز شود در گام نخست مشمول جریمه و در نهایت به تعطیلی کارگاه متخلف منجر می‌شود.

معاون بیمه‌ای اداره کل تامین اجتماعی استان بوشهر ادامه داد: پیمانکاران باید لیست حق بیمه قطعی را در موعد مقرر به سازمان تامین اجتماعی ارائه کنند و پس از آن لیست متمم از نظر سازمان تامین اجتماعی قابل پذیرش نخواهد بود.

وی با دعوت از کارفرمایان به تعامل بهتر با سازمان تامین اجتماعی افزود: تجربه کشورهای موفق در رسیدن به رفاه نسبی اجتماعی نشان می‌دهد کارگر و محصول کار آن که همان تولید کالاست، در رسیدن به پیشرفت جامعه بسیار موثر بوده است، بنابراین در صورت فراهم آوردن شرایط برای رفاه کارگر، منافع کارفرمایان نیز تامین می‌شود.

باغ‌ملایی ادامه داد: بهره‌مندی بیش از 33 میلیون نفر از خدمات سازمان تامین اجتماعی و همچنین دومین ارائه دهنده خدمات درمانی پس از وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی کشور نشان از جایگاه مهم این سازمان در تنظیم سیاست‌های رفاه اجتماعی دولت خدمتگزار است.

وی افراد تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی در استان بوشهر را 330 هزار نفر برشمرد و افزود: این رقم معادل 40 درصد کل جمعیت استان است و میزان افراد مقرری بگیر بیمه بیکاری نیز معادل شش دهم درصد کل افراد تحت پوشش در استان است.