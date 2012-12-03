  1. جامعه
۱۳ آذر ۱۳۹۱، ۱۴:۵۳

توزیع شیر مدارس از 18 آذرماه در پایتخت آغاز می شود

توزیع شیر مدارس از 18 آذرماه در پایتخت آغاز می شود

مدیر روابط عمومی آموزش و پرورش شهر تهران اعلام کرد: توزیع شیر مدارس از مرکز پایتخت از تاریخ 18 آذر ماه آغاز می شود.

حمیدرضا مختارنژاد در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب گفت: براساس برنامه ریزیهای صورت گرفته قرار است شیر دانش آموزی از روز شنبه 18 آذر ماه بین دانش آموزان مقطع ابتدایی و راهنمایی توزیع شود.

وی افزود: آغاز توزیع شیر مدارس در منطقه 6 آموزش و پرورش شهر تهران است و تنها شیر مدارس در میان دانش آموزان مدارس دولتی ابتدایی و راهنمایی توزیع خواهد شد.

به گفته مختارنژاد، قرار است روزانه 300 هزار لیوان شیر در میان دانش آموزان مدارس شهر تهران توزیع شود و در مجموع 70 نوبت شیر در مدارس ابتدایی و راهنمایی توزیع خواهد شد.

کد مطلب 1757264

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