ابراهیم نیکوگفتار در گفتگو با مهر در خصوص مسابقات لیگ برتر فوتبال استان قم و مسائل پیرامون آن گفت: طی جلسه‌ای که با سرپرست تیم‌های شرکت کننده داشتیم، مقرر شد این مسابقات با شرکت یازده تیم از روز جمعه هفته جاری آغاز شود و مسابقاتی که پیش از این برگزار شده بود در نظر گرفته نشود.



وی ادامه داد: بدین ترتیب یازده تیم شرکت کننده بصورت دوره‌ای و تک بازی با هم دیدار می‌کنند و درپایان، 6 تیم برتر جدول مجددا بصورت دوره‌ای با یکدیگر مسابقه خواهند داد.



سرپرست هیئت فوتبال قم ادامه داد: قهرمان این مسابقات نماینده استان در لیگ دسته سوم باشگاه‌های کشور خواهد بود و نایب قهرمان نیز بعنوان نمانده قم در جام حذفی کشور معرفی می‌شود.



وی در خصوص علت برگزار نشدن جام حذفی استان افزود: با توجه به کشمکش‌های اخیر، زمان را از دست داده‌ایم و وقت کافی برای برگزاری جام حذفی و همچنین رفت و برگشت برگزار کردن لیگ برتر هم وجود نداشت.



نیکوگفتار در خصوص مسابقات لیگ دسته اول افزود: به کمیته مسابقات ابلاغ کرده‌ایم که در اسرع وقت جلسه‌ای با حضور نمایندگان تیم های دسته اولی برگزار کنند و این مسابقات در خلال برگزاری لیگ برتر استان، آغاز شود.



وی در خصوص افتخار آفرینی دختران قم در مسابقات قهرمانی نوجوانان آسیا گفت: مروارید نصر، فاطمه سادات موسوی و حدیثه قره بگلو افتخار این شهر هستند و مراسمی برای تقدیر از عملکرد آنها در مرحله مقدماتی مسابقات نوجوانان آسیا پیش بینی شده است.



سرپرست هیئت فوتبال قم با اشاره به وضعیت رده‌های سنی رسمی در سال 92 بیان داشت: رده‌های سنی رسمی، معمولا در آغاز هر سال از سوی کمیته جوانان فدراسیون فوتبال اعلام می‌‌شود و نمی‌توان در مورد آن پیش بینی داشت اما احتمال ثابت ماندن رده‌های سنی در سال 92، بعید به نظر می‌رسد.



وی در پایان اظهار داشت: فدراسیون فوتبال اعلام کرده است که انتخابات هیئت فوتبال استان قم روز 23 آذرماه برگزار خواهد شد و مسئولان فدراسیون فوتبال برای این جلسه در قم حاضر خواهند شد.



نیکوگفتار در ادامه گفت: سید رضا برقعی، قدرت الله باقری، کریم بهرامی و یدالله یامولا نامزدهای در دست گرفتن سکان هدایت فوتبال در قم هستند.