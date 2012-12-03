مدیران اجرایی حق هیچگونه اهمال و کوتاهی در وظایف را ندارد/مدیر باید خود را بدهکار مردم بداند

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر فامیل کریمی ظهر دوشنبه در مراسم تودیع و معارفه بخشداران جدید بخش خزل و زرین دشت نهاوند اظهار داشت: بخشداران به عنوان نمایندگان تام الاختیار دولت در منطقه محسوب می شوند و باید با تلاش و پیگیری، پاسخگوی مشکلات و گرفتاریهای مردم باشند.

وی اظهار داشت: در فضای اجرایی برای توسعه و پیشرفت به نقد و بررسی نیاز است و برای موفقیت در این عرصه باید نگاه واقع بین و توأم با حقیقت به مسائل و مشکلات روز جامعه داشت.

وی با بیان اینکه مدیریتی که برگرفته از تمام امکانات و اعتبارات لازم باشد، ارزشی ندارد، گفت: در اینصورت ظرفیت و توان مدیر مشخص نمیشود.

وی تاکید کرد: توان و خلاقیت یک مدیر هنگامی چاره ساز و تأثیرگذار است که در شرایط بحرانی و سخت با تصمیمات و تدابیر مناسب نیازهای مردم و جامعه را برطرف کند.

معاون سیاسی امنیتی استاندار همدان گفت: مدیریت در عرصه اجرایی سخت و طاقت فرسا است ولی وقتی مدیر در این عرصه وارد شد حق هیچ گونه اهمال و کوتاهی در وظایف را ندارد و نباید با رفتار و کردار خود باعث یأس و ناامیدی مردم شود.

وی افزود: مدیر باید هنگامی که در مقابل مردم قرار میگیرد خود را بدهکار مردم بداند و تفکر آرمانی و انقلابی خود را تلاش و کوشش برای جلب رضایت مردم بکار گیرد.

فامیل کریمی با اشاره به کمبودهای و نواقص موجود در بعضی عرصه های شهرستان نهاوند گفت: ظرفیت مدیریتی نهاوند برای پیشرفت و توسعه نیازمند فضای همکاری و تعامل بیشتری بین مردم و مسئولین است.

وی اظهار داشت: مسئولین و مدیران دستگاهها فقط باید به پیشبرد امور و خدمت به مردم فکر کنند و از ایجاد حاشیه و مسائلی که باعث کندی کارها میشود ،خود داری کنند.

وی با توجه به نقش رسانه و اصحاب جراید در پیشرفت امور و توسعه شهرستان گفت: نقد دلسوزانه و توأم با راهکار همدلی و توسعه را به ارمغان می آورد.

معاون سیاسی امنیتی استاندار همدان در پایان با حکم وزیر کشور حسینعلی مومیوند را بعنوان بخشدار شهر فیروزان و جعفر سلگی را بعنوان بخشدار شهر برزول معرفی کرد.