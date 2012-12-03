کمربندی که از دل شهر عبور می کند/ ترافیک بروجرد چشم براه یک پروژه

به گزارش خبرنگار مهر، گسترش شهر از یک سو و افزایش استفاده از وسایل نقلیه از سوی دیگر در طول سالهای اخیر سبب شده است که کمربندی بروجرد جایگاه اصلی خود به عنوان یک کمربندی که می تواند شهر را از ترافیک سنگین، آلودگی صوتی و... نجات دهد از دست بدهد.

جاده کمربندی شهرستان بروجرد جاده ای بسیار قدیمی با عرض محدود به دو خط و مرز شهرکهای بروجرد با شهر را شامل می شود که از نظر مهندسین شهرسازی عبور خطوط مواصلاتی برون شهری از دل شهر کاملا امری غیر کارشناسی است و می تواند برای مردم ایجاد مزاحمت کند.

با توجه به موقعیت جغرافیایی شهرستان بروجرد به نظر می رسد برای جاده ای که باید بتواند بار سنگین ترافیکی شمال به جنوب کشور را تحمل کند به طوری که به بافت شهری آسیبی نرسد نیاز است جاده کمربندی جدیدی در بروجرد احداث شود.

ضرورت این امر آنجا روشن می شود که کمربندی بروجرد در حال حاضر این شهر را به دو نیم تقسیم کرده و شهرکهای بروجرد را تنها با دو زیرگذر قدیمی به یکدیگر وصل کرده است که این مهم از نظر شهرسازی بروجرد را با چالش جدی مواصلاتی و ترافیکی مواجه کرده است.

و اما تا زمان اجرای کمربندی جدید ساماندهی همین پروژه نیز از دغدغه های مردم و مسافران این محور مواصلاتی است.

سرپرست قبلی شهرداری بروجرد در این ارتباط به خبرنگار مهر گفته بود که قسمتی از کمربندی بروجرد چهار خطه شده و در حال حاضر شهرداری در حال اجرای قطعه دوم روگذر و زیرگذر پیامبر اعظم در این پروژه است.

عباس یار احمدی در رابطه با این زیرگذر و روگذر گفت: این پروژه که دو کاربری دارد زیرگذر آن حد فاصل فازهای 7و8 شهرک اندیشه را به خیابان 45 متری شهرداری متصل می کند و روگذر آن قطعه ای از کمربندی بروجرد را تکمیل می کند.

وی افزود: روگذر آن قطعه دیگر از کمربندی این شهر را تکمیل می کند و می تواند از بار ترافیکی این جاده کم کند و دوخطه آنرا به چهار خطه ارتقا دهد.

یاراحمدی همچنین به مشکلات پیش روی اجرای پروژه اشاره کرد و گفته بود که در صورت تامین اعتبار از سوی استانداری لرستان این پروژه تا پایان سال جاری تکمیل و زیر بار ترافیکی می رود و می تواند حجم ترافیک را کم و سرعت مواصلات برون شهری و درون شهری بروجرد را افزایش دهد.

به هر روی حتی اگر جاده کنونی کمربندی بروجرد با جذب اعتبار و اصلاحات لازم مشکل زیرگذر و رو گذر آن حل شده و این جاده به چهارخطه تبدیل شود باز هم عبور جاده برون شهری از دل شهر مردم را از نظر امنیت و تبعات آلودگی های صوتی آزار می دهد.