  1. سیاست
۱۳ آذر ۱۳۹۱، ۱۴:۱۷

پیامهای تبریک لاریجانی به روسای مجلس موریتانی و کنیا

پیامهای تبریک لاریجانی به روسای مجلس موریتانی و کنیا

رئیس مجلس شورای اسلامی در پیام های جداگانه ای به روسای مجالس موریتانی و کنیا فرا رسیدن روزهای این کشورها را تبریک گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره اخبار مجلس شورای اسلامی، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در این پیام به آقایان مسعود ولد بالخیر رئیس مجلس موریتانی، بامدوم باره رئیس مجلس سنای موریتانی و کنت مارنده رئیس مجلس جمهوری کنیا با اشاره به سیاست اصولی جمهوری اسلامی ایران برای توسعه همکاری های دوستانه با کشورهای آفریقایی و اسلامی ابراز امیدواری کرده است با مساعی مشترک شاهد گسترش هر چه بیشتر مناسبات دوستانه فی ما بین باشیم.

وی در این پیام بر نقش مهم همکاری های پارلمانی در تقویت روابط دو جانبه تاکید کرده است.

کد مطلب 1757274

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