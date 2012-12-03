به گزارش خبرنگار مهر، محمد خاکزاد در نشست اعضای شورای آموزش و پرورش استان یزد گفت: در حال حاضر بیش از 97 درصد جمعیت استان یزد در گروه سنی 10 تا 49 سال باسواد هستند، حدود دو درصد کم سواد و یک درصد بی سواد هستند.

وی افزود: وضعیت سوادآموزی در استان یزد بسیار مطلوب پیش رفت و اکنون استان یزد رتبه اول یا دوم را در سطح کشور در این زمینه داراست.

مدیرکل آموزش و پرورش استان یزد نیز در این نشست با ارائه گزارشی تحلیلی از نتایج کنکور سراسری در شهرستان‌ها و مناطق استان یزد اظهار داشت: رتبه‌های اول قبولی در رشته زبان مربوط به بهابادف هنر مربوط به اردکان، علوم تجربی مربوط به میبد، علوم انسانی متعلق به صدوق و ریاضی مربوط به بخش دستگردان طبس است.

محمدکاظم رحیمی ‌نژاد یادآور شد: داوطلبان کنکور امسال از شهرهای یاد شده در رشته‌های اعلام شده، بیشترین درصد قبولی را داشته‌ اند.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار یزد نیز در این نشست از تلاش مسئولان و مردمی که سبب نزدیک شدن استان یزد به جایگاه واقعی خود در عرصه علمی شده‌ اند، تقدیر کرد.

غلامحسین دشتی با تبریک موفقیت دانش آموزان استان یزد و کسب رتبه نخست برای 19 سال متوالی در کنکور سراسری گفت: این موفقیت‌ها باید به عنوان یک شاخص علمی و فرهنگی برای استان حفظ شود.

دشتی همچنین خواستار تقویت و گسترش فعالیت‌های قرآنی در مدارس استان یزد در این راستا شد.