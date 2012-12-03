اتحاد فرهنگی و پرهیز از فردگرایی در انجام امور تبلیغی ضرورت دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام رحمت الله اروجی در نخستین نشست ماهانه کارمندان این نهاد با اشاره به پراکندگی نقش دستگاه های متولی امور فرهنگی در انجام برخی از فعالیت های تبلیغی گفت: توجه به همبستگی و هم سویی در اجرای این امور می تواند به رشد و تعالی جامعه و تبیین اعتقادات مذهبی بین خانواده ها و به ویژه جوانان کمک کند.

وی در ادامه بررسی راه های ایجاد وفاق، همدلی و اتحاد بین همکاران و بهره‌گیری هرچه بیشتر از معارف قرآن و اهل بیت (ع) را از نتایج برگزاری نشست های ماهانه کارمندان تبلیغات اسلامی بیان کرد.

وی افزود: بر اساس برنامه ریزی انجام شده این نشست در نخستین یک شنبه هر ماه برگزار می شود.

مستند سازی فعالیت های تبلیغی انجام شده ضرورت دارد

معاون اداری و مالی تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری با بیان اهمیت ارزیابی عملکرد دستگاه، دقت در پیگیری امور و مستند سازی فعالیت های انجام شده در هر بخش را خواستار شد.

محمد رضا رستگار گفت: فعالیتهای تبلیغی ضرورت دارد مستند سازی شود وپیگیری امور تبلیغی مورد توجه قرار گیرد.

وی ادامه داد: کیفی بودن برنامه های تبلیغی مورد توجه قرار گیرد تا بازحورد بالایی داشته باشد.

هیئت های مذهبی در نهادینه کردن فرهنگ دینی در جامعه نقش مهمی برعهده دارند

معاون فرهنگی، پژوهشی و آموزشی سازمان تبلیغات اسلامی استان چهار محال و بختیاری فعالیت های مذهبی و عزاداری این هیئت های مذهبی را به شکل ماهانه و هفتگی دانست و برگزاری مراسم قرائت زیارت عاشورا، دوره‌های آموزشی روخوانی و روانخوانی قرآن، احکام و برگزاری مجالس سخنرانی را از جمله فعالیت‌های این هیئات مذهبی بیان کرد.

حجت الاسلام میربد با بیان اینکه هیئت های مذهبی در نهادینه کردن فرهنگ دینی در جامعه نقش مهمی برعهده دارند، تصریح کرد: فعالیت هیئت های مذهبی بانوان می‌تواند در تدوین و اجرای برنامه‌ها و طرح‌های فرهنگی تربیتی و توسعه فعالیت‌های فرهنگی در حوزه بانوان مؤثر باشد.

وی برگزاری دوره های آموزشی، حمایت مالی و معنوی از برنامه های فرهنگی هیئت ها و توجه به انسجام فعالیت های هیئت های مذهبی را از اقدامات سازمان تبلیغات اسلامی برای گسترش فعالیت هیئت های مذهبی بانوان برشمرد.

برگزاری سه نشست دینی ویژه محرم درکوهرنگ



مسؤل هیئت دانشجویی ام ابیها(س) فریدون آباد کوهرنگ از برگزاری سه نشست دینی ویژه ایام محرم در این روستا خبر داد.

عظیمه لهرابی گفت: با همکاری مبلغ اعزامی به روستای فریدون آباد، سه نشست دینی با محوریت حجاب و عفاف، جنگ نرم و شیطان پرستی و شیطان شناسی برگزار شد.

وی افزود: در این نشست های دینی به تبیین اهمیت حجاب و عفاف پرداخت شد و گرایش به پوشش و عفاف مورد برسی قرار گرفت.

نظرپور تصریح کرد: اسلام هم حجاب را بر زنان واجب کرده است زیرا حجاب بهترین وسیله‌ای است که زن را از خطر بیگانه حفظ می‌کند.

فعالیت 48 مبلغ در دهه نخست محرم در فارسان

همزمان با دهه نخست محرم، 48 مبلغ دینی به شهرها و روستاهای شهرستان فارسان اعزام شدند.

رئیس تبلیغات اسلامی فارسان گفت: در محرم امسال، 45 مبلغ اعزامی از مراکز دفتر تبلیغات اسلامی قم و اصفهان، طرح هجرت و اوقاف، فعالیت های تبلیغی را در این شهرستان انجام دادند.

حجت الاسلام سید مهدی یعقوبی، نظارت بر برگزاری مراسم عزاداری هیئت های مذهبی با محوریت مسجد و توجه به برنامه های قرآنی را از جمله اهداف فعالیت های تبلیغی روحانیون اعزامی ایام محرم دانست و افزود: سعی در برگزاری نماز جماعت اول وقت، اقامه نماز جماعت ظهر عاشورا و توجه بیشتر به ادعیه و زیارات و مناجات ماثوره از ائمه طاهرین (ع) به ویژه صحیفه سجادیه در برنامه های اصلی روحانیون اعزامی در مراسم شهادت امام حسین (ع) قرار داشت.