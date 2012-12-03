آغاز اجرای طرح تعویض کاتالیست تاکسیها از 14 آذر

به گزارش خبرگزاری مهر، میثم مظفر مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران از آغاز طرح تعویض کاتالیست و کنیستر تاکسی ها خبر داد و گفت: بر این اساس رانندگان تاکسی های پراید با مدل ساخت 84 و بالاتر ازفردا سه شنبه 14 آذر برای تعویض آن دو قطعه به مراکز تعیین شده معاینه فنی مراجعه کنند.

مظفر با بیان اینکه این طرح تا 24 دی ماه در 5 مرکز معاینه فنی تهران به صورت رایگان اجرا می شود ، گفت: مرکز معاینه فنی بیهقی، سراج، آبشناسان، چمران و شکوفه مراکزی هستند که برای اجرای این طرح پیش بینی شده اند.

وی خطاب به صاحبان تاکسی های پراید مشمول طرح تصریح کرد: در صورتی که رانندگان نسبت به مراجعه و تعویض و نصب مبدل های کاتالیست و کنیستر اقدام نکنند ستاد معاینه فنی از ارائه برچسب خود داری خواهد کرد.

مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران خاطرنشان کرد: این طرح بر اساس تفاهم نامه ای که بین معاونت حمل و نقل ترافیک، سازمان حفاظت محیط زیست و شرکت سایپایدک امضا شده است، اجرا می شود.

کاتالیست و کنیستر قطعاتی اند که تا 90 درصد هیدرو کربن های نسوخته در خودرو را به گازهای سمی بی‌اثر ، آب ودی اکسید کربن تبدیل می‌کند. طول عمر مفید کاتالیست 5۰ هزار تا ۶۰ هزار کیلومتر است. مبدل‌های کاتالیست که هم اکنون بر روی خودروهای تولیدی در ایران نصب می شود تا میزان آلایندگی آنها را کاهش دهد پس از ۸۰ هزار کیلومتر پر شده و عملا کارایی خود را از دست می‌دهد و میزان آلایندگی خودرو را تا پنج برابر افزایش می‌یابد.