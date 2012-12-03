سه هزار بیمار مبتلا به ایدز در مازندران شناسایی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا میرزایی ظهر دوشنبه در همایش یکروزه ایدز در سالن همایش آیت الله کوهستانی در ساری اظهار داشت: سلامت یکی از نیازهای اصلی جامعه بشیری بوده که متولیان وزارت بهداشت باید به دنبال برنامه درازمدت برای سلامت افراد باشند.



وی، برنامه ریزی،پایش و ارزیابی، آموزش، پژوهش و جلب مشارکت عمومی افراد را پنج استراتژی موثر در نظام سلامت عنوان کرد.



معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مازندران یادآور شد: یکی از چالش های سلامت در هزاره سوم بیماری ایدزبوده که درکشور ما از گروه سنی 25 تا 34 به این ویروس مبتلا می شوند.



میرزایی با بیان اینکه درحال حاضر آمار بیماری ایدز درکشور 94 هزار نفر است، گفت: این تعداد در پنج سال آینده به 127 هزار نفر می رسد.



وی بیان داشت: مازندران دارای 273 بیمار شناسایی شده به ویروس ایدز بوده که به صورت تصادفی این افراد مورد شناسایی قرار گرفته است.



این مقام مسئول افزود: تاکنون هیچ اعتباری برای مقابله ویروس ایدز در استان اختصاص پیدا نکرده است .



میرزایی گفت: انتقال این بیماری 61 درصد از طریق تزریق مشترک بین معتادین،21 درصد رابطه جنسی، چهار درصد از طریق مادر به فرزند و 14 درصد دیگر از طریق روابط ناشناخته جنسی به فرد سالم انتقال پیدا خواهد کرد.