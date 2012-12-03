2500شغل برای زندانیان کشور ایجاد شده است

به گزارش خبرنگار مهر، رحیم مطهر نژاد، صبح دوشنبه در نشست با رئیس دادگستری کهگیلویه و بویراحمد افزود: سال گذشته 75 هزار نفر از زندانیان کشور با دریافت تسهیلات مشغول به کار شدند.

وی با بیان اینکه 65 سال از فعالیت بنیاد تعاون می گذرد و تاکنون 54 درصد از زندانیان کشور مشغول فعالیت اقتصادی شده اند، اظهار داشت: در هر استانی اختیارات بنیاد در دست یک هیئت اجرایی قرار دارد که در رأس این هیئت، مدیر کل زندانهای استان است.

مطهر نژاد با بیان اینکه در استان فارس سه کارخانه و دو کارگاه برای اشتغال زندانیان تأسیس شده است، افزود: با همکاری بخش خصوصی و نهادهای اجرایی استان، می توان فعالیتهای اشتغالزای مناسبی برای زندانیان فراهم کرد.

هدف بنیاد تعاون اشتغالزایی و کسب درآمد برای ­زندانیان کشور است

وی خواستار حمایت همه جانبه قضایی، دولتی و بخش خصوصی از زندانیان استان شد و گفت: هدف بنیاد تعاون اشتغالزایی و کسب درآمد برای ­زندانیان کشور است.

مدیرعامل بنیاد تعاون زندانیان کشور تاکید کرد: نباید از خانواده زندانیان غافل شد زیرا وقتی فردی زندانی می­شود آسیب­های اجتماعی را دو چندان کرده و خانواده زندانی به شدت تحت تأثیِر قرار می گیرد.

مطهر نژاد افزود: بیناد تعاون زندانیان کشور دارای اساس­نامه­ای مشخص و سنجیده است که تا کنون اقدامات مؤثری در خصوص زندانیان انجام شده است.

بسیاری از جرایم در این استان ریشه در مسائل مالی دارد

رئیس کل دادگستری کهگیلویه و بویراحمد نیز در این نشست با بیان اینکه سفر مدیر عامل بنیاد تعاون زندانیان کشور در راستای حمایت از زندانیان بی­بضاعت استان است، افزود: بسیاری از جرایم در این استان ریشه در مسائل مالی و نداشتن شغل دارد.

علی جمادی بیان داشت: بنیاد تعاون زندانیان می تواند با کمک به بزه کاران از وقوع جرم جلوگیری کند.

وی با بیان اینکه بعضی از این بزه کاران خو، بزه دیده اند، عنوان کرد: نقش مجارات ها در این موارد کنترل جرم و اصلاح و تربیت زندانیان است.

جمادی با اشاره به نحوه ثبت سوء پیشینه در پرونده افراد اظهار داشت: دستگاههای اجرایی باید در مورد سوء پیشینه وسعت دید داشته باشند و اگر فردی سوء پیشینه موثر نداشته باشد، شرایط لازم برای ورود به دستگاههای اجرایی را داراست.