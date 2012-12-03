خلاقیت و نوآوری طلاب باید تقویت شود

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید هاشم حسینی بوشهری ظهر دوشنبه در بازدید از پارک علم و فناوری قم، با بیان اینکه علاقه، امید، تلاش و دلسوزی جوانان طلبه امیدوار کننده است، گفت: خوشبختانه مرکز رشد علوم انسانی فرصت خلاقیت و کارآفرینی در طلاب را فراهم کرده است و طلاب می توانند منویات ارزشی خود را بروز دهند.



وی با اشاره به اینکه حوزه علمیه باید به رسالت پارک علم و فناوری در حوزه علوم انسانی کمک کند، گفت: وظیفه ما این است که با تبلیغ و ترویج، خلاقیت و نوآوری فراوانی که در میان طلاب وجود دارد را تقویت کنیم و در این زمینه مسئولیت نباید فقط به عهده مرکز رشد علوم انسانی باشد.



نماینده مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه دستاوردهای موجود در مرکز رشد علوم انسانی باید وارد بطن جامعه شود، اظهار داشت: مسئولیت و نظارت بر اینکه آیا دستاوردی که به عنوان یک کالا و خدمات در اختیار مردم قرارمی گیرد، با ارزشهای اسلامی سازگار است یا نه برعهده حوزه علمیه است.



وی با تأکید بر اینکه باید حوزه از حالت ایستایی خارج شود، گفت: پرورش استعدادها و ایجاد زمینه خلاقیت و نوآوری در میان جوانان طلبه می‌تواند بستر رشد و تعالی جامعه را فراهم کرده و البته این بستر را باید متولیان حوزه علمیه ایجاد کنند.



ایستایی و سکون در اسلام مذموم است



آیت الله حسینی بوشهری با اشاره به اینکه اهل بیت عصمت و طهارت(ع) به نقادی و پویایی در حوزه علم و اندیشه تاکید فراوانی دارند، افزود: زعما و علمای دین اسلام همیشه از کارهایی که در آن رکود و ایستایی و یا خدایی نکرده قهقهرایی وجود داشته برحذر داشته و دنبال اسلام زنده و پویا بوده اند.



وی با تاکید بر اینکه کسانی که در حوزه علوم انسانی فعالیت می‌کنند باید از علم و معنویت علما و صاحبنظران دینی بهره جویند، گفت: واقعا حضور مطلوب و فعالانه جوانان طلبه در حوزه خلاقیت و نوآوری، امید بخش و زیباست اما باید به این جوانان فرصت رشد و عرض اندام داد تا رشد و تعالی در اسلام قوت و قدرت بیشتری بگیرد.

