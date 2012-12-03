عزت کنونی کشور به برکت حضور روحانیت و عالمان دینی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام احمد مروی ظهر دوشنبه در نخستین همایش تجلیل از مفاخر روحانیت استان بوشهر اظهار داشت: هر چند روحانیت شیعه در برهه‌های مختلف تاریخی با فشارهای بسیار مواجه بوده و در برخی مواقع نیز درگیر شکنجه و محرومیت و قتل نیز می‌شده‌اند ولی همواره به مبارزات خود ادامه دادند.

وی غیبت کبری را به عنوان بزرگ‌ترین بحران روحی و اعتقادی برای روحانیت شیعه ذکر کرد و افزود: با تلاش علما ساختار فکری شیعه حفظ شد و اگر علما و روحانیت نبودند اثری از شیعه باقی نمی‌ماند.

معاون ارتباطات حوزوی دفتر مقام معظم رهبری در ادامه علما را به عنوان عامل حفظ ساختار عقیدتی و فکری شیعه در دوران غیبت کبری ذکر کرد و بیان داشت: با توجه به اینکه روحانیت شیعه ریشه در وحی دارد، در مقابل فشارها و بحران‌ها دوام آورده و پس از هر فرود یک فراز پرافتخار در تاریخ شیعه مشاهده می‌شود.

وی با اشاره به تلاش دشمنان برای ناکارمد جلوه دادن نظام و ولایت فقیه و بدبین‌کردن مردم نسبت به آن، ادامه داد: عصاره و نماد روحانیت ولایت فقیه است و هم اکنون همه تیرها به سوی ولایت فقیه نشانه رفته است.

حجت الاسلام مروی با اشاره به همراهی و پیشتازی روحانیت شیعه در همه حرکت‌های موفق در ایران، خاطرنشان ساخت: ایران اسلامی در حال حاضر یکی از کشورهای تاثیر گذار در منطقه و جهان است که عزت و عظمت کنونی کشور به برکت حضور روحانیت و عالمان دینی است.

وی افزود: در گذشته نخست‌وزیر و وزیران کشور ما در سفارت انگلیس و دیگر کشورها تعیین می‌شدند ولی امروز مقام‌های آمریکایی اعلام می‌کنند که تنش میان ایران و آمریکا تنش میان دو ابرقدرت است و این موضوع بیانگر تاثیرگذاری ایران در سطح جهان است.