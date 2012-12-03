واکنش وزارت خارجه روسیه به شهرک سازی صهیونیستها/احضار سفرای رژیم صهیونیستی در لندن و پاریس

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه روسیا الیوم ، وزارت خارجه روسیه با صدور بیانیه ای اعلام کرد: ما از اسرائیلی ها می خواهیم که در طرح خود درباره توسعه شهرک سازی تجدید نظر کنند و درآمدهای بلوکه شده مالیاتی فلسطینی ها را آزاد کنند.

در این بیانیه آمده است: توقف شهرک سازی و آزاد کردن درآمدهای مالیاتی برای از سرگیری روند سازش و تحقق صلح عادلانه و با ثبات در منطقه لازم است.

وزارت خارجه روسیه بیان کرد: شهرک سازی در اراضی اشغالی سال 1967 غیر قانونی است و روسیه آن را به رسمیت نمی شناسد.

در این بیانیه آمده است: طرحهای شهرک سازی بر روند مذاکرات سازش تاثیر منفی می گذارد و بلوکه کردن درآمدهای مالیاتی تشکیلات خودگردان کسری بودجه فلسطینی ها و بحرانهای اقتصادی، اجتماعی و انسانی را در اراضی فلسطین موجب می شود.

خبر دیگر اینکه رسانه ها اعلام کردند: مقامات انگلیسی "دانیل توب" سفیر رژیم صهیونیستی در لندن را برای ادای پاره ای از توضیحات درباره شهرک سازی جدید در کرانه باختری به وزارت خارجه انگلیس احضار کرده اند.

رسانه ها همچنین بیان کردند: سفیر رژیم صهیونیستی در پاریس به وزارت خارجه فرانسه احضار و مراتب اعتراض شدید پاریس به خاطر ساخت واحدهای مسکونی جدید در بیت المقدس و کرانه باختری به وی ابلاغ شد.