انتقاد سیاستمداران آلمانی به طرح فروش تسلیحات به اسرائیل و عربستان

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه "زوددویچه سایتونگ" در گزارشی از تقاضای عربستان سعودی برای خرید تسلیحاتی از جمله نفربر زرهی از آلمان و انتقادات شدیدی از طرف اپوزیسیون و برخی سیاستمداران آلمانی به پاسخ مثبت احتمالی دولت به این تقاضا خبر داده و نوشت: خبر احتمال تجارت تسلیحاتی با عربستان سعودی بار دیگر بحثهایی را در محافل سیاسی آلمان در این باره به وجود آورده است.

بر اساس گزارشی که هفته نامه اشپیگل منتشر کرده است عربستان سعودی در اندیشه خرید حدود یک صد نفربر زرهی نوع "بوکسر" ازآلمان است. بر اساس اطلاعات رسمی که در دست است، گویا اوایل هفته گذشته در نشستی محرمانه این مسئله در شورای امنیت ملی آلمان مورد بررسی قرار گرفته است.

اپوزیسیون در پارلمان آلمان در این باره که دولت طرح فروش این تسلیحات به عربستان سعودی را تصویب کند، هشدار داده اند.

رئیس حزب سبزها در پارلمان آلمان در این باره اظهار داشته است که آنگلا مرکل، صدر اعظم کشور، یک تغییر اساسی در سیاست خارجی را مد نظر دارد. وی دکترین سیاسی را در پیش گرفته که بر سلاح و نظامی گری تاکید دارد.

پشت پرده این جریانات این است که مرکل اخیرا خط و مشی خود را این گونه ارائه داده است که آلمان از این پس تا جایی که امکان داشته باشد در درگیریهای بین المللی مداخله نظامی نمی کند، بلکه برای شرکا و متحدین خود با کمکهای تسلیحاتی شرایطی را فراهم می کند که خود بتوانند از پس این درگیریها برآیند.

رئیس حزب چپهای آلمان همچنین تصریح کرده است که مرکل با این سیاست خود به یک کمپانی نقض حقوق بشر تبدیل می شود.

زوددویچه در ادامه نوشت: درخواست عربستان سعودی از آلمان برای خرید نفر بر زرهی بوکسر مسئله بسیار حساس و پیچیده ای است چرا که این نفربر به اعتقاد بسیاری از کارشناسان از آنجایی که مناسب برای نبردهای خیابانی است در سرکوب اعتراضات وسیله مناسبی بوده و سعودیها می توانند از این تسلیحات در سرکوب ملت خود استفاده کنند.

البته به نوشته اشپیگل ، آلمان تصمیم گیری نهایی در این باره را به سال آینده میلادی موکول کرده است. چند وقت پیش نیز خبر تصمیمات آلمان برای فروش تانکهای لئوپارد به عربستان سعودی جار و جنجال زیادی را در بین سیاستمداران ایجاد کرد.

"هانس پتر بارتلس" از کارشناسان دفاعی حزب سوسیال دموکرات پارلمان آلمان انتقاد شدیدی را به فلسفه جدید دولت کشورش در زمینه صادرات تسلیحات به کشورهایی از جمله عربستان سعودی وارد کرده و اظهار داشت که عربستان سعودی نقش دو گانه ای را در درگیریهای خاورمیانه و جهان عرب ایفا می کند. در ضمن من هیچ تجارت تسلیحاتی با عربستان سعودی را نمی توانم به خاطر بیاورم مگر اینکه کمی بعد خبرهایی درباره فساد در این زمینه منتشر شده است.

به گزارش هفته نامه اشپیگل، شورای امنیت ملی آلمان همچنین هفته گذشته مجوز ارسال سلاحهای ویژه ای برای جنگ زمینی را به اسرائیل صادر کرده است.

"کاتجا کویل" یکی از کارشناسان دفاعی حزب سبزهای آلمان در این باره اظهار داشته است که فروش این گونه تسلیحات به اسرائیل با انتقاد دولت آلمان به رژیم صهیونیستی درباره شهرکسازیهای غیر قانونی و اعتقاد آن به راه حل دو دولتی در تناقض است. رژیم اشغالگر قدس می تواند از این تسلیحات از جمله در جنگ علیه ساکنان نوار غزه استفاده کند.

