تشکیل تعاونیهای خانوادگی در طرحهای توسعه کشاورزی قابل قبول نیست

به گزارش خبر نگار مهر، جلسه ستاد طرح توسعه کشاورزی استان تهران مشترک با شهرستان فیروزکوه ظهر دوشنبه با حضور سیدمحمد موسوی مدیرکل جهاد کشاورزی استان تهران، خسرو ارتقایی مدیرعامل شرکت آب منطقه ای تهران، محمد داوودی مدیر امور آب شرق استان تهران، نعمت الله ترکی معاون استاندار، سعید افشار نادری فرماندار فیروزکوه و دیگر مسئولان ادارات شهرستان و استان در سالن اجتماعات فرمانداری فیروزکوه برگزار شد.

نعمت الله ترکی گفت: اولویت اول در طرحهای توسعه کشاورزی با بومیهای فارغ التحصیل دانشگاهی، افراد بیکار، کم زمین و بدون زمین است و در وهله بعدی اولویت با غیربومیان و حتی افراد از شهرستانهای دیگراست که می توانند در این طرح مشارکت داشته باشند.

وی در ادامه به پتانسیل خوب سد "نم رود" برای این منطقه خبر داد و افزود: 10 میلیون مترمکعب از آب سد نمرود به بخش کشاورزی و صنعت فیروزکوه اختصاص یافته است و طرحهای توسعه کشاورزی که در مجاورت و پایین دست این سد قرار دارند، می توانند از سهمیه اختصاص یافته به این شهرستان استفاده کنند.

ایجاد 227 شغل با اعتبار 35 میلیارد ریال

فرماندار فیروزکوه نیز در این مراسم بیان داشت: در راستای تحقق توسعه کشاورزی علی رغم مشکلاتی که با توجه به نوپا بودن طرح در بحث موضوعات اجتماعی و اقتصادی در شهرستان فیروزکوه، اقدامات خوبی در بحث توسعه کشاورزی صورت گرفت .

سعید افشارنادی ادامه داد: در این مدت 15 جلسه توسعه کشاورزی تشکیل شد که 13 کمیته فنی در این طرح وجود داشت و 84 پرونده به دبیرخانه وصول شد که 77 پرونده آن قابل پیگیری است و 18 پروژه کشاورزی را برای تخصیص آب به امور آب ارسال کرده ایم و در این راستا 35 میلیارریال وام پرداخت و 227 شغل ایجاد شد.

وی عنوان کرد: از پروژه های شاخص طرح توسعه کشاورزی این شهرستان، کاشت گل محمدی در 280 هکتار از اراضی روستای "لزور"، 300 هکتار در روستای "سلمان"، 300 هکتار دیگر در روستای "اهنز" و 400 هکتار کاشت درخت انار در روستای "محمود آباد" بوده است.

فرماندار فیروزکوه اضافه کرد: یکی از کارهای مهمی که در این شهرستان انجام شد، "آمایش سرزمین" است که همه پروژه ها را با توجه به اقیم آب وهوایی منطقه به این سمت سوق دادیم به عنوان مثال، تمام مرغداریها را به منطقه "سرانزا"، پرورش قارچ روستای "طارس"، کاشت انار منطقه "محمود آباد" و گل محمدی را در بخش "ارجمند" سازماندهی کردیم.

دستگاه های دولتی باعث سلب انگیزه و کاهش شور و هیجان مردم نشوند

وی از مسئولان شهرستان و دستگاهها خواست که نهایت همکاری را با همدیگر داشته باشند و برای اجرای پروژه های کشاورزی فاصله زمانی ایجاد نشود که باعث سلب انگیزه مردم و کاهش شور و هیجان مردم می شود.

گفتنی است، در پایان جلسه به 18 پرونده توسعه کشاورزی که از جمله آن پروژه های 300 هکتاری "سلمان" برای گل محمدی، 300 هکتار منطقه "محمود آباد" برای انار، چهار هزار هکتار منطقه "مزداران" برای گل محمدی، 400 هکتار در "نجفدر" و 10 واحد مرغداری منطقه "گور سفید" رسیدگی و اختصاص آب به این پروژه ها از آب چاه، چشمه و سد "نم رود" رسیدگی شد.

همچنین مقرر شد، با مشخص شدن 28 حلقه چاه آب غیرمجاز منطقه، آب این چاه ها به طرحهای توسعه کشاورزی اختصاص یابد .