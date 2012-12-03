نفت ایران 110 دلار شد/ کاهش ذخایر آمریکا نفت را گران کرد

به گزارش خبرنگار مهر، با فروکش کردن شعله‌های آتش جنگ در منطقه خاورمیانه و به ویژه غزه، تثبیت قیمت بار دیگر به بازار جهانی نفت بازگشته است.

بر این اساس در یک هفته گذشته قیمت جهانی نفت با کمترین تغییرات قیمتی روبرو بوده است به طوری‌که بهای هر بشکه نفت برنت دریای شمال در محدوده 111 دلار، سبد نفتی اوپک در محدوده قیمتی 108 دلار و نفت وست‌تگزاس اینترمدیت آمریکا در مرز 89 تا 90 دلار تثبیت شده است.

با این وجود افزایش فروش خانه و ساخت و سازها، کاهش درخواست‌ها برای استفاده از مزایای بیکاری و پیش ‌بینی کارشناسان از بهبود وضعیت اقتصادی آمریکا در کنار صادرات نفت جمهوری آذربایجان، کاهش 1.9 میلیون بشکه‌ای سطح ذخیره سازی‌های تجاری نفت در آمریکا منجر به تقویت بهای طلای سیاه در بازار جهانی شده است.

افزایش شاخص تولید کارخانه‌ ها در چین و ژاپن، ارتقای غیر منتظره شاخص اطمینان تجاری آلمان، کاهش تولید اوپک به 31.1 میلیون بشکه در روز، رشد اقتصادی هند و توافق وزیران مالی اتحادیه اروپا و صندوق بین‌المللی پول برای پرداخت وام به یونان در کنار ناآرامی های سیاسی مصر از دیگر دلایل افزایش چند سنتی قیمت نفت در اروپا، آمریکا و آسیا شده است.

از سوی دیگر اختلاف نظر میان کاخ سفید و مجلس نمایندگان آمریکا درباره طرح "پرتگاه مالی"، افزایش تولید نفت آمریکا و رسیدن به مرز 6 میلیون و 100 هزار بشکه در روز، اختلاف رهبران اروپا در مورد بودجه بلندمدت این اتحادیه هم زمینه تضعیف بازار جهانی نفت را فراهم کرده است.

با این وجود متوسط قیمت نفت خام صادراتی سبک ایران در بازارهای آسیایی، آفریقا و اروپا در محدوده 110 دلار تثبیت شده است ضمن آنکه متوسط قیمت هر بشکه نفت خام سنگین صادراتی هم در ماه گذشته میلادی بین 108 تا 109 دلار به خریداران خارجی تحویل شده است.

کارشناسان اقتصادی با اشاره به آغاز شمارش معکوس برای برگزاری یکصد و شصت و دومین اجلاس اوپک در وین، تاکید کرده اند: تثبیت سقف تولید 30 میلیون بشکه ای اوپک منجر به تثبیت بیشتر قیمت در بازار جهانی نفت خواهد شد.

از اینرو پیش بینی می شود با توجه به افزایش حجم ذخایر استراتژیک و تجاری نفت جهان، رشد منفی تقاضا و وضوعیت نامشخص بهبود شاخص های اقتصادی در منطقه یورو، طرح کاهش تولید نفت در نشست پیش روی اوپک در دستور کار اعضای این سازمان قرار بگیرد.