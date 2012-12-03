مصطفی آجرلو در گفتگو با خبرنگار مهر از ارائه و آغاز علمیات اجرایی طرح احداث شهرک کشاورزی شهرستان کرج در کارگروه توسعه کشاورزی استان البرز خبر داد و اظهار داشت: این طرح بر مبنای احداث مجتمع دامپروری شهرستان کرج در شهر ماهدشت پایه گذاری شده و از جمله طرح هایی است که در صورت تصویب کارگروه کشاورزی استان البرز می تواند علاوه بر ساماندهی دامپروی هایی که به صورت پراکنده در بافت مسکونی شهرهای جنوبی کرج مستقر هستند موجب رونق اقتصادی و کشاورزی منطقه شود.

وی افزود: احداث این شهرک در زمینی به مساحت 180 هکتار پیش بینی شده است که با تخصیص آب لازم برای آن که در حدود 11 لیتر در ثانیه می تواند موجب تحولات مثبت و چشمگیری در بخش کشاورزی، دامپروری و صنایع تبدیلی استان به شمار رود.

با احداث مجتمع دامپروری ماهدشت هزار شغل ایجاد می شود

معاون برنامه ریزی و اداری و مالی فرمانداری کرج در ادامه به ایجاد ظرفیت اشتغالزایی این طرح برای هزار شغل اشاره کرد و گفت: احداث مجتمع دامپروری شهرستان کرج تا پیش از تشکیل شهرستان اشتهارد در آن منطقه جانمایی شده بود که به دلیل معضل تامین آب مجتمع، طرح در شهر ماهدشت مکان یابی شد.

آجرلو اظهار داشت: اجرا شدن طرح های آبخیزداری و پلمپ چاه های غیرمجازی که در حال حاضر 20 لیتر در ثانیه آب را به هدر می دهند، از جمله نکات قابل تاملی است که در صورت تایید و تصویب این طرح می تواند عملیاتی شده و از هدر رفت آب در منطقه جلوگیری کند.

آجرلو طرح احداث شهرک کشاورزی ماهدشت را با توجه به نزدیکی به فرودگاه پیام بسیار حیاتی ارزیابی کرد و گفت: علاوه بر منطقه ویژه اقتصادی و فرودگاه پیام، نزدیکی به شبکه حمل و نقل ریلی و همچنین جاده اشتهارد که این منطقه را به غرب کشور وصل می کند می توان چشم انداز روشنی را برای رونق اقتصادی طرح در آینده ترسیم کرد.

وی تاکید کرد: ساماندهی و خروج واحدهای تولیدی دامپروری از بافت مسکونی و همچنین فعال کردن تعاونی های کشاورزی استان از عمده اهداف این طرح است که در صورت تایید و تصویب کارگروه کشاورزی استان عملیاتی می شود.