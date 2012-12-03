به گزارش خبرگزاری مهر، سایت فدراسیون بین المللی تاریخ و آمار فوتبال، امروز دوشنبه رده‌بندی نهایی بهترین باشگاه‌‎های فوتبال جهان را تا روز سی‌ام نوامبر سال 2012 اعلام کرد که بر این اساس تیم فوتبال بارسلونای اسپانیا با کسب 345 امتیاز همچنان در صدر این رده‌‌بندی قرار دارد.

در این رده‌بندی که 451 باشگاه دنیا در آن قرار دارند، آتلتیکومادرید اسپانیا با 298 امتیاز، بوکاجونیوز آرژانتین با 284 امتیاز، چلسی انگلستان با 263 امتیاز، بایرن مونیخ آلمان با 260 امتیاز، یونیورسیاد سانتیاگوی شیلی با 5/259 امتیاز، رئال مادرید اسپانیا با 257 امتیاز، کورینتیانس سائوپائولوی برزیل با 240 امتیاز، آتلتیک بیلبائو اسپانیا با 226 امتیاز و المپیک لیون فرانسه با 224 امتیاز رده‌های دوم تا دهم را به خود اختصاص دادند.

براساس این گزارش، در رده‌بندی بهترین تیم‌های باشگاهی دنیا تنها نام سه تیم ایرانی قرار دارد که تیم استقلال با 121 امتیاز و یک پله سقوط در رده 104جهان ایستاد. سپاهان اصفهان هم با 105 امتیاز و دو پله سقوط رده 145 جهان را از آن خود کرد و پرسپولیس با 74 امتیاز از رده 296 به رده 309 جهان سقوط کرد.

رده‌بندی 10 تیم برتر باشگاهی آسیا تا پایان ماه ژوئن سال 2012 به شرح زیر است:

1- پوهانگ استیلرز کره‌جنوبی با 146 امتیاز (رده 70 جهان)

2- جئونبوک موتورز کره‌جنوبی با 125 امتیاز (رده 95 جهان)

3- کاشیما ریسول ژاپن با 122 (رده 103 جهان)

4- استقلال ایران با 121 امتیاز (رده 104 جهان)

5- الاتحاد عربستان با 5/117 امتیاز (رده 111 جهان)

6- اف سی توکیو ژاپن با 116 امتیاز (رده 114 جهان)

7- الهلال عربستان با 5/115 امتیاز (رده 116 جهان)

8- الکویت کویت با 115 امتیاز (رده 118 جهان)

9- گوانگجو اورگرانده چین با 5/110 امتیاز (رده 127 جهان)

10- چونبوری تایلند با 110 امتیاز (رده 129 جهان)