  1. بین الملل
۱۳ آذر ۱۳۹۱، ۱۵:۲۱

"برسانی" رقیب برلوسکونی در انتخابات ایتالیا شد

"برسانی" رقیب برلوسکونی در انتخابات ایتالیا شد

با مشخص شدن نامزد چپ گریان ایتالیا در انتخابات آتی این کشور، سیلویو برلوسکنی رقیب خود را در این رقابت ها شناخت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، "پیرلوئیجی برسانی" رئیس حزب دموکراتیک، مهمترین حزب چپ گرای ایتالیا، برنده دور دوم انتخاباتی شد که بر اساس آن نامزد اصلی چپ گرایان در انتخابات سال 2013 ایتالیا مشخص گردید.

برسانی و "ماتئو رنزی" شهردار فلورانس، دو نامزد از گروه های چپ گرا بودند و برای مشخص شدن نامزد اصلی این گروه ها در انتخابات سال 2013، انتخاباتی میان آنها برگزار شد و برسانی موفق شد با کسب 60.8 درصد آرا تبدیل به رقیب برلوسکونی در انتخابات عمومی آینده شود.

اعلام "سیلویو برلوسکنی" نخست وزیر سابق ایتالیا، مبنی بر شرکت در انتخابات سال 2013 موجب شده بود تا رقابت های انتخاباتی ایتالیا پیش از مشخص شدن نامزد چپ گرایان، شکل جدی به خود بگیرد.

انتخابات سال 2013 در آوریل و یا ماه مارس سال آتی برگزار می شود.

    

کد مطلب 1757310

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