  1. اقتصاد
۱۳ آذر ۱۳۹۱، ۱۴:۳۸

گلشاهی در گفتگو با مهر:

نمایشگاه عرضه مستقیم آبزیان برگزار می‌شود

نمایشگاه عرضه مستقیم آبزیان برگزار می‌شود

مدیرکل دفتر بهبودکیفیت فرآوری و توسعه بازار آبزیان سازمان شیلات از برپایی نمایشگاه عرضه مستقیم آبزیان تا 20 درصد زیر قیمت خرده فروشی بازار، خبر داد.

عیسی گلشاهی در گفتگو با مهر در خصوص اقدامات سازمان شیلات برای عرضه ارزان محصولات شیلاتی به مردم، اظهارداشت: سازمان شیلات ایران به منظور تامین بخشی از مایحتاج پروتئینی مردم و همچنین جلوگیری از افزایش بی رویه قیمت ها در بخش شیلات و آبزیان در آستانه شب یلدا با همکاری وزارت جهادکشاورزی و سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران اقدام به عرضه مستقیم محصولات شیلاتی از طریق اتحادیه ها و صنایع فرآوری آبزیان می نماید.

وی درباره زمان برپایی این نمایشگاه گفت: این نمایشگاه از تاریخ 26 آذرماه سال جاری به مدت یک هفته در فضای پارکینگ مقابل مصلی امام خمینی (ره) تهران دایر خواهد بود.

به گفته مدیرکل دفتر بهبودکیفیت فرآوری و توسعه بازار آبزیان سازمان شیلات کشور، در این نمایشگاه انواع محصولات شیلاتی در کنار سایر محصولات بخش کشاورزی در 10غرفه به مردم عرضه می شود.

وی انواع ماهی و میگوی منجمد و بسته بندی شده، انواع ماهی تازه و زنده و انواع ماهی زینتی را ازجمله محصولاتی به شمار آورد که قرار است در این نمایشگاه عرضه شود.

این مقام مسئول اضافه کرد: همچنین در این نمایشگاه غرفه ای جهت طبخ آبزیان و عرضه محصولات آماده مصرف در نظر گرفته شده است.
 
وی تصریح کرد: تمامی عرضه کنندگان محصولات شیلاتی موظف هستند در این نمایشگاه محصولات خود را 15 تا 20 درصد زیر قیمت خرده فروشی بازار به مردم عرضه کنند.
کد مطلب 1757311

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