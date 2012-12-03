عیسی گلشاهی در گفتگو با مهر در خصوص اقدامات سازمان شیلات برای عرضه ارزان محصولات شیلاتی به مردم، اظهارداشت: سازمان شیلات ایران به منظور تامین بخشی از مایحتاج پروتئینی مردم و همچنین جلوگیری از افزایش بی رویه قیمت ها در بخش شیلات و آبزیان در آستانه شب یلدا با همکاری وزارت جهادکشاورزی و سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران اقدام به عرضه مستقیم محصولات شیلاتی از طریق اتحادیه ها و صنایع فرآوری آبزیان می نماید.

وی درباره زمان برپایی این نمایشگاه گفت: این نمایشگاه از تاریخ 26 آذرماه سال جاری به مدت یک هفته در فضای پارکینگ مقابل مصلی امام خمینی (ره) تهران دایر خواهد بود.

به گفته مدیرکل دفتر بهبودکیفیت فرآوری و توسعه بازار آبزیان سازمان شیلات کشور، در این نمایشگاه انواع محصولات شیلاتی در کنار سایر محصولات بخش کشاورزی در 10غرفه به مردم عرضه می شود.

وی انواع ماهی و میگوی منجمد و بسته بندی شده، انواع ماهی تازه و زنده و انواع ماهی زینتی را ازجمله محصولاتی به شمار آورد که قرار است در این نمایشگاه عرضه شود.

این مقام مسئول اضافه کرد: همچنین در این نمایشگاه غرفه ای جهت طبخ آبزیان و عرضه محصولات آماده مصرف در نظر گرفته شده است.

وی تصریح کرد: تمامی عرضه کنندگان محصولات شیلاتی موظف هستند در این نمایشگاه محصولات خود را 15 تا 20 درصد زیر قیمت خرده فروشی بازار به مردم عرضه کنند.