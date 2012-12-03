آغاز دور تازه از تفحص پیکر شهدا در جزایر ام الرصاص و مجنون

سردار محمد باقر زاده در حاشیه استقبال از پیکر 61 شهید دوران دفاع مقدس، در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: تفحص و کاوش شهیدان در تمام مناطق عملیاتی داخل و خارج از کشور ادامه دارد.

وی با بیان اینکه پیکر این شهدا در منطقه عمومی فاو تفحص شده است، افزود: شهدای تفحص شده در دهه اول ماه صفر امسال در کشور تشییع می شوند.

باقر زاده با اشاره به تقاضاهای دفن شهدا در بیش از۵۰۰ نقطه کشور، گفت: پیکر مطهر این شهدا در جزیره فارسی خلیج فارس، ادارات کل وزارت اطلاعات، تعدادی از استانهای کشور و برخی از مراکز دانشگاهی و نقاطی که از گذشته در نوبت تدفین بودند تشییع و به خاک سپرده خواهند شد.

وی با اشاره به مذاکرات صورت گرفته در بصره با مسئولان ذیربط عراقی در مورد چگونگی استمرار و تقویت عملیات جستجو، افزود: براین اساس دور تازه ای از کاوشها و تفحص پیکر مطهر شهدا به طور همزمان عملیات شناسایی جزایر ام‌ الرصاص، مجنون شمالی و مجنون جنوبی به زودی آغاز می شود.

فرمانده کمیته جستجوی مفقودین دفاع مقدس با بیان اینکه آثار هفت هزار شهید دفاع مقدس در خاک عراق کشف شده، گفت: با هماهنگی دولت عراق تفحص شهدای دوران دفاع مقدس در مناطق عملیاتی این کشور ادامه دارد.

