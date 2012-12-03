  1. استانها
  2. البرز
۱۳ آذر ۱۳۹۱، ۱۵:۳۸

عبدالهی:

امینت غذایی البرز با هدایت تولیدات دامی و کشاورزی تامین می‌شود

امینت غذایی البرز با هدایت تولیدات دامی و کشاورزی تامین می‌شود

کرج – خبرگزاری مهر: رئیس اتاق فکر فرمانداری شهرستان کرج گفت: با برنامه ریزی مناسب و علمی و هدایت تولیدات دامی و کشاورزی می توان امنیت غذایی استان را تامین کرد.

قاسم عبدالهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: توسعه خدمات کشاورزی از طریق تعاونی ها با توجه به بازار مصرف بزرگ تهران و کرج تنها راه حفظ هویت کشاورزی شهرستان کرج است.

عبدالهی در ادامه با تاکید بر توجه بیشتر به خدمات کشاورزی در سطح استان تصریح کرد: هدایت کشاورزی استان البرز به سمت خدمات کشاورزی تنها راه حل موجود با توجه به عدم تولید محصولات کشاورزی است که در چشم اندازی میان مدت و بلندمدت می تواند پاسخگوی نیازمندی های استان در حوزه اشتغال و خدمات کشاورزی باشد.

وی با اشاره به اینکه تامین خوراک دام و طیور در حوزه استحفاظی استان گام بسیار موثری در جهت رونق اقتصادی منطقه است، گفت: فعال کردن تعاونی های موجود در استان البرز و شهرستان کرج و هدایت آنان به سمت اینگونه فعالیت ها می تواند بسترهای لازم را برای ادامه حیات بخش کشاورزی شهرستان کرج فراهم کند.

رئیس اتاق فرمانداری شهرستان کرج تاکید کرد: در حال حاضر در کنار تعاونی های موجود در حوزه کشاورزی و دامپروری، بنیاد توسعه کارآفرینی استان نیز حضور دارد که با هدایت اعضای خود می تواند راه اندازی شهرک کشاورزی ماهدشت را محقق کند.

کد مطلب 1757319

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها