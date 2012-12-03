قاسم عبدالهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: توسعه خدمات کشاورزی از طریق تعاونی ها با توجه به بازار مصرف بزرگ تهران و کرج تنها راه حفظ هویت کشاورزی شهرستان کرج است.

عبدالهی در ادامه با تاکید بر توجه بیشتر به خدمات کشاورزی در سطح استان تصریح کرد: هدایت کشاورزی استان البرز به سمت خدمات کشاورزی تنها راه حل موجود با توجه به عدم تولید محصولات کشاورزی است که در چشم اندازی میان مدت و بلندمدت می تواند پاسخگوی نیازمندی های استان در حوزه اشتغال و خدمات کشاورزی باشد.

وی با اشاره به اینکه تامین خوراک دام و طیور در حوزه استحفاظی استان گام بسیار موثری در جهت رونق اقتصادی منطقه است، گفت: فعال کردن تعاونی های موجود در استان البرز و شهرستان کرج و هدایت آنان به سمت اینگونه فعالیت ها می تواند بسترهای لازم را برای ادامه حیات بخش کشاورزی شهرستان کرج فراهم کند.

رئیس اتاق فرمانداری شهرستان کرج تاکید کرد: در حال حاضر در کنار تعاونی های موجود در حوزه کشاورزی و دامپروری، بنیاد توسعه کارآفرینی استان نیز حضور دارد که با هدایت اعضای خود می تواند راه اندازی شهرک کشاورزی ماهدشت را محقق کند.