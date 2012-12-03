همایش "طلای سرخ، تلاش و مشارکت همگانی" در بجستان برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین جمشیدی، فرماندار بجستان، در این مراسم که به شکرانه پایان فصل برداشت زعفران برپا شده بود از زعفران به عنوان محصولی راهبردی یاد و بر استفاده از تسهیلات توسعه بخش کشاورزی در راستای تولید و فراوری این محصول تاکید کرد.

فرماندار بجستان از برداشت حدود شش تن زعفران از مزارع شهرستان در سال زراعی جاری خبر داد و افزود: ظرفیت های لازم برای افزایش سطح کشت و افزایش میزان برداشت در واحد سطح وجود دارد.

جمشیدی بیان کرد: توزیع متوازن امکانات، حمایت از تولیدات روستایی و فراهم کردن امکان استفاده روستاییان از تسهیلات مشاغل خانگی از جمله مواردی ست که در شهرستان با جدیت پیگیری می شود.

وی تصریح کرد: تعمیق فرهنگ کار و تلاش و استفاده از خرد جمعی در مدیریت روستا می تواند مدیران را در انجام وظایف و رسیدن به اهداف یاد شده یاری کند.

این مراسم با حضور بخشدار و سایر مسوولان محلی برگزار شد.