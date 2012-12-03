مردم در اجرای امر به معروف و نهی از منکر پشتیبان پلیس هستند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محسن محمودی صبح دوشنبه با حضور در ستاد فرماندهی انتظامی شهرستان ورامین، ضمن بازدید از این ستاد، با احمد فلاحی فرمانده انتظامی این شهرستان دیدار و گفتگو کرد.

امام جمعه موقت ورامین در این دیدار طی سخنانی با تقدیر از توفیقات فرماندهی جدید در حدود دو ماه انتصاب در این جایگاه گفت: بحمدالله در همین مدت کوتاه قدم های خوبی برداشته شده است و حمایت های مؤثری از دوستان در مجموعه های مختلف به خصوص طرح تذکر لسانی صورت پذیرفته اما با توجه به شأن شهرستان، نیاز به مراقبت و همت بیشتر در زمینه امر به معروف و نهی از منکر وجود دارد.

وی اظهار داشت: دشمن به صورت شبانه روزی در حال توطئه چینی در جهت تضعیف نظام اسلامی و تضعیف اعتقادات جوانان است لذا ما هم نباید دست روی دست بگذاریم، باید همت کرد.

بسیاری از موارد بد اخلاقی های اجتماعی در ورامین پذیرفتنی نیست

حجت الاسلام محمودی ادامه داد: مردم ورامین و جایگاه مذهبی این شهر با توجه به پیشینه درخشان آنها در قیام 15 خرداد 42 با مردم و فرهنگ قم باید سنجیده شود، بسیاری از موارد بد اخلاقی های اجتماعی در این شهرستان پذیرفتنی نیست، جایگاهی در میان مردم این منطقه ندارد و مطرود است.

وی نهادینه شدن برخورد با بدحجابی و ایجاد ناهنجاری در منطقه را مورد تأکید قرار داد و گفت: باید برای مأمور نیروی انتظامی این امر جا بیفتد که همان طور که با نبستن کمربند توسط سرنشینان خودرو برخورد می شود، با بدحجابی و هنجارشکنی های اخلاقی توسط سرنشینان خودرو برخورد شود، چراکه خطر بدحجابی و بد اخلاقی بسیار بیشتر از نبستن کمربند ایمنی است.

وی سپس پشتیبانی از طرح تذکر لسانی و حضور قاطع نیروی انتظامی در اجرای امر به معروف و نهی از منکر را خواستار شده و عنوان کرد: مردم، نیروی انتظامی را تکیه گاه امن خود می دانند و در اجرای امر به معروف و نهی از منکر پشتیبان پلیس هستند، مسئولان و مردم با حضور جدی در این امر دین خود را به امام(ره) و شهدا ادا کنند.