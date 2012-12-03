18 پروژه عمرانی در چهار محال و بختیاری در دست اقدام است

رامین برجیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: هم اکنون 18 پروژه شامل راه سازی، زیر سازی، آسفالت و روکش آسفالت در این استان در حال انجام است.

وی تصریح کرد: این پروژه ها در شهر های سورشجان، چلگرد، فارسان، شهرکرد و هفشجان هستند.

برجیان ادامه داد: آسفالت محور ارتباطی فارسان- چلگرد و بهسازی راه های روستایی از سوی شرکت عمران همیار بام چهار محال و بختیاری در داخل استان در حال انجام است.

برجیان یادآور شد: آسفالت شهرک های منظریه شهرکرد و الهیه بروجن، شهرک های 12 هکتاری و نامداری لردگان از دیگر پروژ هایی است که در این استان در دست اقدام است.

معاون سازمان همیاری شهرداری های استان چهارمحال و بختیاری بیان داشت: پروژه های مربوط به برخی از شهرک های صنعتی مانند شهرکرد و سامان ، زیر سازی آسفالت چم چنگ، بهسازی شهر پردنجان و انجام امور برخی شهرداری ها به ویژه در شهر های وردنجان، بن، فارسان، شلمزار، فرادنبه، هفشجان، سامان و گندمان از دیگر پروژه های در دست اقدام شرکت عمران همیار بام این استان هستند.