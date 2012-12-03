تعطیلی مدارس و ادارات شهرستان ری با توجه به آلودگی هوا نباید مغفول بماند

به گزارش خبرگزاری مهر، شهردار و اعضای شورای اسلامی باقرشهر، در اطلاعیه ای با تأکید بر خطرات آلودگی هوای استان تهران، گفتند: با توجه به اخبار سایتهای مختلف و همچنین اظهارات مدیرعامل شرکت کنترل کیفیت هوای شهر تهران، مبنی بر آلودگی بیش از حد معمول شهرری در خبرگزاریها به شهروندان باقرشهر توصیه می کنیم، موارد ایمنی و بهداشتی فردی را به خصوص در قشر کودکان و سالمندان رعایت کنند تا دچار آسیب نشوند.

این مسئولان ادامه دادند: با توجه به اینکه شرایط آلودگی شهرری، نسبت به دیگر نقاط استان تهران در سطح آلایندگی بیشتری قرار دارد، بدیهی است به نظر می رسد که لازم باشد، برای پیشگیری از تشدید بیماریهای قلبی، ریوی و مرگ و میر زودرس در افراد مبتلا به بیماریهای قلبی و افراد مسن و افزایش تنفس در عموم افراد به خصوص دانش آموزان، مدارس تعطیل شود، اما جای ابهام دارد، چراکه کمیته اضطرار آلودگی هوا از سوی استانداری اطلاعیه ای مبنی بر تعطیلی مدارس صادر نکرده است.

ضرورت و اهمیت توجه به سطح سلامتی کودکان و سالمندان

شهردار و اعضای شورای اسلامی باقرشهر در ادامه با اشاره به ضرورت و اهمیت توجه به سطح سلامتی کودکان و سالمندان اظهار داشتند: در مواقع بحرانی یکی از ضروریاتی که باید به آن توجه کرد، دقت به تراکنش جامعه آماری است که از بحران طبیعی دچار آسیب می شوند، بدیهی است، سکونت شهروند چه در باقرشهر و کهریزک و چه در اقدیسه و شمالی ترین نقطه استان، تفاوتی از نظر حقوق شهروندی ندارد و باید در مواقع اضطرار این مقوله را به خاطر داشته باشیم که با مدیریت صحیح می توان آسیبها را به حداقل رسانید؛ تعطیلی مدارس و ادارات باقرشهر و البته شهرستان ری یکی از اقدامات فوری است که نباید مغفول بیافتد.

این مقامات مسئول از شهروندان باقرشهر خواستند، حتی الامکان از ماسکهای مناسب استفاده کنند و سالمندان و کودکان از تردد در شهر جداً پرهیز کنند.