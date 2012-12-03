هوای شهر ری در وضعیت اضطرار

یوسف رشیدی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: در حال حاضر شاخص ذرات معلق کمتر از دو و نیم میکرون با 6 واحد افزایش نسبت به روز گذشته روی عدد 164 ایستاده و هوای پایتخت همچنان در شرایط هشدار است.

وی ادامه داد: در حال حاضر شهر ری آلوده ترین منطقه تهران و در شرایط اضطرار قرار دارد و دیگر مناطق پر تردد مانند شاد آباد و اقدسیه مناطقی هستند که میزان آلاینده ها در آنها به شرایط اضطرار بسیار نزدیک است.

مدیر عامل شرکت کنترل کیفیت هوای شهر تهران تصریح کرد: بعد از ظهر امروز برگزاری مجدد کمیته اضطرار آلودگی هوا در دستور کار بود که با توجه به اعلام تعطیلی مدارس دانشگاهها و ادارات دولتی طی دو روز آینده شاید این جلسه برگزار نشود.

وی افزود: پیش بینی می شود وضعیت آلودگی هوا در تهران، فردا نیز به همین صورت باشد و تغییر محسوسی مشاهده نشود.

به گزارش مهر، افزایش تشدید بیماریهای قلبی و ریوی و مرگ و میر زودرس در افراد مبتلا به بیماریهای قلبی و افراد مسن و افزایش تنفس در عموم افراد از جمله اثرات منفی آلودگی هوا به شمار می رود.