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۱۳ آذر ۱۳۹۱، ۱۵:۰۹

هوای شهر ری در وضعیت اضطرار

هوای شهر ری در وضعیت اضطرار

مدیرکل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران گفت :هم اکنون با قرار گرفتن شاخص ذرات معلق کمتر از دو نیم میکرون روی عدد 210 هوای شهر ری به شرایط اضطرار رفت.

یوسف رشیدی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: در حال حاضر شاخص ذرات معلق کمتر از دو و نیم میکرون  با 6 واحد افزایش نسبت به روز گذشته روی عدد 164 ایستاده و هوای پایتخت همچنان در شرایط هشدار است.  

وی ادامه داد:  در حال حاضر شهر ری آلوده ترین منطقه تهران و در شرایط اضطرار قرار دارد و دیگر مناطق پر تردد مانند شاد آباد و اقدسیه  مناطقی هستند که میزان آلاینده ها در آنها به شرایط اضطرار بسیار نزدیک است.

مدیر عامل شرکت کنترل کیفیت هوای شهر تهران تصریح کرد: بعد از ظهر امروز برگزاری مجدد کمیته اضطرار آلودگی هوا در دستور کار بود که با توجه به اعلام تعطیلی مدارس دانشگاهها و ادارات دولتی طی دو روز آینده شاید این جلسه برگزار نشود.  

وی افزود: پیش بینی می شود وضعیت آلودگی هوا در تهران، فردا نیز به همین صورت باشد و تغییر محسوسی مشاهده نشود.

به گزارش مهر، افزایش تشدید بیماریهای قلبی و ریوی و مرگ و میر زودرس در افراد مبتلا به بیماریهای قلبی و افراد مسن و افزایش تنفس در عموم افراد از جمله اثرات منفی آلودگی هوا به شمار می رود.

کد مطلب 1757337

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