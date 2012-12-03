پرویز سروری در گفتگو با خبرنگار مهر ، با اعلام این خبر اظهار داشت: چهره هایی نظیر غلامعلی حداد عادل، حجت الاسلام محمدحسن ابوترابی فرد، حسین مظفر، علیرضا زاکانی، الیاس نادران، محمد دهقانی و حجت الاسلام حسین زاده بحرینی در همایش سراسری رهپویان انقلاب اسلامی سخنرانی خواهند کرد.

وی هدف از برگزاری این همایش را بررسی مباحث ساختاری و تشکیلاتی جمعیت رهپویان و پرداختن به موضوعات مربوط به انتخابات ریاست جمهوری و شوراها که سال آینده برگزار می شود، عنوان کرد.

سروری افزود: در همایش جمعیت رهپویان تمامی دبیران استانی و شهرستانهای این تشکل از سراسر کشور حضور خواهند یافت و بحث های مفصلی درخصوص مسائل مربوط به ساختار و تشکیلات جمعیت مطرح خواهد شد.

این فعال سیاسی اصولگرا با اشاره به این که مباحث جدی درباره انتخابات سال آینده در همایش جمعیت رهپویان مطرح خواهد شد، تصریح کرد: قرار است درخصوص تشکیل ستادهای انتخاباتی جمعیت در این همایش تصمیم گیری شود.

سروری افزود: جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی هم اکنون در تمامی استانها و نیز 270 شهرستان فعالیت دارد.