  1. سیاست
۱۳ آذر ۱۳۹۱، ۱۵:۱۵

سروری به مهر خبر داد:

همایش سراسری جمعیت رهپویان آخر هفته در مشهد برگزار می‌شود

همایش سراسری جمعیت رهپویان آخر هفته در مشهد برگزار می‌شود

قائم مقام دبیر کل جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی از برگزاری همایش سراسری دبیران استانی این حزب خبرداد و گفت: این همایش 15 و 16 آذرماه جاری در مشهد مقدس برگزار می شود.

پرویز سروری در گفتگو با خبرنگار مهر ، با  اعلام این خبر اظهار داشت: چهره هایی نظیر غلامعلی حداد عادل، حجت الاسلام محمدحسن ابوترابی فرد، حسین مظفر، علیرضا زاکانی، الیاس نادران، محمد دهقانی و حجت الاسلام حسین زاده بحرینی در همایش سراسری رهپویان انقلاب اسلامی سخنرانی خواهند کرد.

وی هدف از برگزاری این همایش را بررسی مباحث ساختاری و تشکیلاتی جمعیت رهپویان و پرداختن به موضوعات مربوط به انتخابات ریاست جمهوری و شوراها که سال آینده برگزار می شود، عنوان کرد.

سروری افزود: در همایش جمعیت رهپویان تمامی دبیران استانی و شهرستانهای این تشکل از سراسر کشور حضور خواهند یافت و بحث های مفصلی درخصوص مسائل مربوط به ساختار و تشکیلات جمعیت مطرح خواهد شد.

این فعال سیاسی اصولگرا با اشاره به این که مباحث جدی درباره انتخابات سال آینده در همایش جمعیت رهپویان مطرح خواهد شد، تصریح کرد: قرار است درخصوص تشکیل ستادهای انتخاباتی جمعیت در این همایش تصمیم گیری شود.

سروری افزود: جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی هم اکنون در تمامی استانها و نیز 270 شهرستان فعالیت دارد.

کد مطلب 1757340

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها