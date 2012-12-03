  1. سیاست
۱۳ آذر ۱۳۹۱، ۱۵:۵۶

با صدور بیانیه‌ای صورت گرفت؛

اعتراض مجلس به عدم پخش زنده نشست خبری رئیس مجلس از رسانه ملی

اعتراض مجلس به عدم پخش زنده نشست خبری رئیس مجلس از رسانه ملی

روابط عمومی مجلس در اطلاعیه‌ای ضمن انتقاد از اقدام سازمان صدا و سیما در خصوص عدم پخش نشست خبری رئیس مجلس شورای اسلامی اعلام کرد: علیرغم هماهنگی‌های انجام گرفته و حضور عوامل فنی در محل مصاحبه، متاسفانه صدا و سیما از پخش زنده نشست خبری ریاست مجلس شورای اسلامی خودداری کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی مجلس در اطلاعیه‌ای ضمن انتقاد از اقدام سازمان صدا و سیما در خصوص عدم پخش نشست خبری ریاست مجلس که با حضور بیش از 200 خبرنگار رسانه‌های داخلی و خارجی برگزار شد، اظهار داشت: این اقدام در حالی اتفاق افتاده که بیش از چندین دوربین از شبکه‌های مختلف سازمان صدا و سیما به همراه امکانات و تجهیزات ارسال تصاویر و پخش زنده آن در مراسم حضور داشتند.

در این اطلاعیه آمده است: علیرغم اعلام پخش زنده این برنامه در روز گذشته که از طریق رسانه‌ها به مردم اطلاع رسانی شده بود، اقدام عجیب صدا و سیما در عدم پخش نشست خبری ریاست مجلس باعث گردید ملت شریف ایران از تماشای این برنامه مهم محروم گردند.

همچنین همواره معمول و مرسوم بوده که تمامی نشست‌های خبری روسای قوا از رسانه ملی به صورت زنده پخش می‌گردیده اما متاسفانه به نظر می‌رسد صدا و سیما مدتی است در انعکاس برخی اخبار با مصلحت سنجی غیر صحیح و به دور از انصاف و در جهت حمایت از یک جریان خاص از وظیفه اصلی خود که انعکاس اخبار و رویدادهای داخلی و خارجی می‌باشد، به نوعی از مدار اعتدال و واقعیت دور شد ه است.

به طور یقین این امر در شان و زیبنده رسانه ملی کشور نمی‌باشد و محروم ساختن تعداد کثیری از مخاطبان و ملت بزرگوار ایران نسبت به اطلاع و آگاهی از مشروح نشست خبری ریاست مجلس شورای اسلامی و به ویژه در ایامی که به عنوان روز مجلس نامگذاری گردیده نمی‌تواند توجیهی داشته باشد.

کد مطلب 1757346

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