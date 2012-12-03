اعتراض مجلس به عدم پخش زنده نشست خبری رئیس مجلس از رسانه ملی

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی مجلس در اطلاعیه‌ای ضمن انتقاد از اقدام سازمان صدا و سیما در خصوص عدم پخش نشست خبری ریاست مجلس که با حضور بیش از 200 خبرنگار رسانه‌های داخلی و خارجی برگزار شد، اظهار داشت: این اقدام در حالی اتفاق افتاده که بیش از چندین دوربین از شبکه‌های مختلف سازمان صدا و سیما به همراه امکانات و تجهیزات ارسال تصاویر و پخش زنده آن در مراسم حضور داشتند.

در این اطلاعیه آمده است: علیرغم اعلام پخش زنده این برنامه در روز گذشته که از طریق رسانه‌ها به مردم اطلاع رسانی شده بود، اقدام عجیب صدا و سیما در عدم پخش نشست خبری ریاست مجلس باعث گردید ملت شریف ایران از تماشای این برنامه مهم محروم گردند.

همچنین همواره معمول و مرسوم بوده که تمامی نشست‌های خبری روسای قوا از رسانه ملی به صورت زنده پخش می‌گردیده اما متاسفانه به نظر می‌رسد صدا و سیما مدتی است در انعکاس برخی اخبار با مصلحت سنجی غیر صحیح و به دور از انصاف و در جهت حمایت از یک جریان خاص از وظیفه اصلی خود که انعکاس اخبار و رویدادهای داخلی و خارجی می‌باشد، به نوعی از مدار اعتدال و واقعیت دور شد ه است.

به طور یقین این امر در شان و زیبنده رسانه ملی کشور نمی‌باشد و محروم ساختن تعداد کثیری از مخاطبان و ملت بزرگوار ایران نسبت به اطلاع و آگاهی از مشروح نشست خبری ریاست مجلس شورای اسلامی و به ویژه در ایامی که به عنوان روز مجلس نامگذاری گردیده نمی‌تواند توجیهی داشته باشد.