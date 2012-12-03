پیروزی امت اسلامی در جنگ غزه اوج خفت سران استکبار است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محسن مجتهدشبستری امروز دوشنبه در جمع دانشجویان بسیجی دانشگاه های استان، اظهار داشت: موج بیداری اسلامی در برخی کشورهای خاورمیانه سبب شده نظام استکبار جهانی با شکست در عملی سازی فتنه ها ونقشه های شوم خود مواجه شود.

وی ادامه داد: از آنجایی که شرایط سیاسی منطقه با گذشته تفاوت‌های بسیاری کرده است، آمریکا و رژیم صهیونیستی با شکست روبه‌ رو شده و امروز شاهد شکل‌ گیری خاورمیانه اسلامی در منطقه هستیم.

نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی و امام جمعه تبریز گفت: تئوری ها و نقشه های آمریکا و رژیم جعلی صهیونیستی برای غرب آسیا (خاورمیانه) یکی پس از دیگری با شکست مواجه می شود.

وی افزود: با شدت گرفتن موج بیداری اسلامی و همچنین شکست رژیم غاصب صهیونیستی در جریان جنگ های غزه و لبنان منافع استکبار به شدت در منطقه با خطر روبرو شده است.

آیت الله شبستری با اشاره به کمک های کشور ایران به حکومت غزه اظهار داشت: حتی دشمنان جمهوری اسلامی هم به نقش ایران در این پیروزی اعتراف کردند که نشان از جایگاه و نقش ارزنده ایران اسلامی در حمایت از مظلومان و مستضعفان دارد.