برنامه های دانشگاه آزاد اسلامی رودهن در روز دانشجو اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، زهره صابری ظهر دوشنبه در یک نشست خبری، برنامه های بسیج دانشگاه به مناسبت روز 16 آذر را به این شرح اعلام کرد: برگزاری دو جلسه شنا برای دانشجویان خوابگاه، برگزاری برنامه کوهنوردی برای دانشجویان دختر دانشگاه در روز 16 آذر، برگزاری یک دوره مسابقات فوتسال برای دانشجویان پسر دانشگاه، برگزاری کنفرانس آزاد اندیشی در خوابگاه دانشگاه با حضور استادان و تولید دو نشریه تخصصی برای دانشجویان رشته زیست شناسی و روانشناسی.

مسئول بسیج دانشجویی خوابگاه دانشگاه آزاد اسلامی رودهن، بومهن و سما گفت: با توجه به رسالت بسیج دانشجویی در دانشگاه آزاد اسلامی در خصوص ایجاد زمینه های مناسب برای رشد استعدادها، رقابت سالم، تحرک و نشاط علمی، ارتقای هرچه بیشتر مراتب معنوی و تشویق به تهذیب و پایبندی به اصول و ارزش های والای انسانی در میان دانشجویان بسیج دانشجویی دانشگاه های رودهن، بومهن و پردیس با مشارکت تشکل دانشجویی حلقه وصال رودهن، برای 16 آذر برنامه های فوق با همکاری علیرضا ایرانبخش رئیس دانشگاه و معاونتها ازجمله معاونت دانشجویی طرح ریزی شده و در حال اجراست.

گفتنی است، بسیج دانشجویی این دانشگاه تا پایان آذرماه اقدام به برگزاری دو دوره کلاس روش تحقیق برای دانشجویان و کنفرانس روانشناسی برای دانشجویان رشته روانشناسی می کند.