انگلیس ابرقدرتی خود در تجارت اروپا را از دست می دهد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فایننشال تایمز، لندن به عنوان مهمترین مرکز مالی اروپا قادر بود به عنوان شهری که پول رایج واحدی دارد اغلب داد و ستدهای تجاری در منطقه یورو را کنترل کند.

"کریستین نویر" رئیس بانک مرکزی فرانسه، هیچ دلیل منطقی برای اینکه اجازه بدهیم مرکز مالی یورو در خارج از منطقه یورو باشد وجود ندارد.

به نوشته فایننشال تایمز این اظهارات نشانه روشنی از این موضوع است که قوانین اتحادیه اروپا برضد انگلیس تنظیم می شوند.

نویر در ادامه افزود : اغلب داد و ستدهای یورو باید در در داخل حوزه یورو انجام شود . و این مربوط به قابلیت بانک مرکزی مربوط می شود که قابلیت تبدیل پول ها را داشته باشد و همچنین بتواند طرف خارجی را در مورد پول رایج خود مطمئن کند.

رئیس بانک مرکزی فرانسه در ادامه افزود : ما مخالف تجارتی که در لندن انجام می شود نیستیم. اما مجموعه داد و ستدهای یورو باید تحت کنترل ما باشد. و این پیامد تصمیم انگلیس برای خارج ماندن از حوزه یورو است.

این روزنامه در ادامه می نویسد : نویر یکی از افراد با نفوذ در شورای رهبری بانک مرکزی اروپا محسوب می شود و سخنان وی قطعا موجب هراس لندن از این نکته می شود که مرکز ثقل خدمات مالی اروپا از شهر لندن به منطقه یورو و یا شاید هم فرانسه منتقل شود.

این اظهارت نویر در حالی ایراد می شود که اتحادیه اروپا در آستانه آغاز یک هفته پر مشغله است؛ هفته ای که انگلیس بار دیگر خواستار دریافت تضمین های مالی در برابر معضلات سیاسی منطقه یورو خواهد شد.

وزیران اقتصادی کشورهای عضو اتحادیه اروپا فردا سه شنبه در بروکسل گرهم می آیند تا درباره دادن قدرت جامع به بانک مرکزی اروپا برای آنکه بر کار دیگر بانک ها نظارت داشته باشد تصمیم گیری کنند.

این تصمیم اولین گام در راه تشکیل اتحادیه بانکی در اروپا البته به غیر از انگلیس است.

اظهارات نویر در حالی ایراد می شود که در ابتدای آذر ماه نشست اتحادیه اروپا برای تعیین بودجه آتی آن به دلیل اختلاف نظر انگلیس و فرانسه بدون نتیجه پایان یافته بود.