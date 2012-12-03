رفع خطر از منازل شهروندان منطقه 20 تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم بابازاده با اشاره به این مطلب گفت: مسیر قنات عبوری محله ولی آباد که در امتداد قنات دولت آباد - قیصریه و محل سرریز آبهای سطحی محله های سیزده آبان، حمزه آباد و ولی آباد است، با اجرای یکهزار و 200 متر طول لوله گذاری تغییر یافت.

وی رفع خطر از منازل مسکونی، جلوگیری از هدررفت آب و عدم نیاز به لایروبی و بازسازی را از اهداف مهم این اقدام برشمرد و افزود: همزمان با تغییر مسیر مورد اشاره، تمامی نهرهای قدیمی و فرسوده محله ولی آباد با حجم عملیات دو هزار متر طول جمع آوری و تبدیل به کانیو شد.

بابازاده در ادامه به اهمیت بهسازی نهرهای قدیمی و تأثیر آن در مهار آلودگیهای زیست محیطی و سیمای بصری شهر اشاره کرد و بیان داشت: از ابتدای سال تا کنون 60 هزار متر طول نهرسازی و کانیوبندی در سطح معابر پرتردد و محورهای عبوری محلات انجام شده است.

دوره های آموزشی زمستانه گل و گیاه در منطقه 20 تهران آغاز شد

مرکز گیاه پزشکی و آموزش گل و گیاه شهرداری منطقه 20 تهران همزمان با شروع فصل زمستان افدام به برپایی دوره های آموزشی رایگان گل و گیاه کرده است.

مسئول مرکز گیاه پزشکی و آموزش گل و گیاه شهرداری منطقه 20 تهران با اعلام این خبر گفت: این دورهای آموزشی به صورت تئوری و عملی از اول دی ماه آغاز می شود و شهروندان علاقه مند تا پایان آذرماه مهلت ثبت نام دارند.

مهناز اسفندیاری ادامه داد: دوره های آموزشی این مرکز شامل کاشت قارچ خوراکی، سبزیکاری، تولید کود کمپوست خانگی، نگهداری از گلهای آپارتمانی، کاشت نهال و سبزه آرایی و آشنایی با گیاهان دارویی به صورت رایگان برپا می شود و شهروندان علاقه مند می توانند برای ثبت نام با شماره تلفنهای 33394939- 33742821 تماس بگیرند.

گفتنی است، مرکز آموزش شماره یک گیاه پزشکی و آموزش گل و گیاه در شهرری، چهارراه چشمه علی، بزرگراه شهید کریمی، بوستان فجر و مرکز شماره دو نیز با امکاناتی همچون سه گلخانه و 150 گونه گیاهی در خیابان شهید رجایی، بلوار 13 آبان، خیابان شهید عنایتی واقع شده است.

161 بازدید از واحدهای درمانی بخش خصوصی شهرستان ری

واحد نظارت بر درمان شبکه بهداشت و درمان شهرستان ری در ماه گذشته تعداد 161 مورد بازدید از واحدهای درمانی بخش خصوصی شهرستان انجام داد.

کارشناس روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان شهرستان ری گفت: این نظارتها از مطب پزشکان عمومی، متخصصان، دندانپزشکان، مراکز درمان سوء مصرف مواد مخدر و درمانگاههای شهرستان ری که تحت پوشش این شبکه هستند، صورت گرفت.

سعیده شریفی افزود: نظارت و بازرسی از این مراکز به منظور کنترل نحوه عملکرد واحدهای خصوصی در سطح شهرستان بوده و از طرفی پوشش کامل، بازدیدها در سه نوبت صبح و عصر و شب توسط کارشناس واحد نظارت بر درمان انجام شده است.

وی تصریح کرد: در این مدت، نتیجه بازدید مراکز درمان سوء مصرف مواد مخدر به منظور کنترل بیشتر و بررسی تغییرات به معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی تهران ارسال شد.

کارشناس روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان شهرستان ری ادامه داد: در این رابطه سه مورد شکایت به واحد نظارت بردرمان ارجاع شده که در حال حاضر در دست بررسی است و شهروندان می توانند در صورت مشاهده تخلف در واحدهای درمان خصوصی شهرستان ری، با شماره 33602433 تماس گرفته تا در اسرع وقت کارشناسان این شبکه برای نظارت در محل حاضر شوند.

قرار گرفتن داور و بازیکن شهرری در جمع برترینهای آسیا

علیرضا فغانی داور فوتبال و محمد کشاورز کاپیتان تیم ملی فوتسال هر دو از ورزشکاران خوب شهرری از سوی کنفدراسیون آسیا در جمع برترینها قرار گرفتند.

داور فوتبال در لیگ یازدهم در حالی از سوی کمیته داوران فدراسیون فوتبال به عنوان بهترین داور انتخاب شد که قضاوتهایش کمترین حاشیه را داشت و همین موضوع سبب شد تا کنفدراسیون آسیا از وی برای قضاوتهای مختلف آسیایی دعوت کند.

فغانی جزو داوران جوان آسیا است و شانس آن را دارد که در سالهای آتی این عنوان را کسب کند؛ محمد فغانی پدر علیرضا فغانی نیز از داوران پیشکسوت و قدیمی فوتبال کشور است.

همچنین محمد کشاورز بازیکن محجوب و جنگنده تیم ملی فوتسال در مراسم بهترینهای آسیا در سال 2012 از سوی کنفدراسیون فوتبال آسیا پس از بازیکنان ژاپنی در جای دوم بهترینهای آسیا قرار گرفت.