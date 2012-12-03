  1. جامعه
۱۳ آذر ۱۳۹۱، ۱۵:۱۳

بیمارستانها و مراکز درمانی پایتخت تعطیل نیستند

بیمارستانها و مراکز درمانی پایتخت تعطیل نیستند

معاون درمان وزارت بهداشت با اشاره به تعطیلی 2 روزه ادارات و مدارس شهر تهران به دلیل شدت آلودگی هوا، اعلام کرد: تمامی بیمارستانها و مراکز درمانی در این دو روز باز هستند.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر سید حسن امامی رضوی افزود: تمام مراکز آموزشی، درمانی و بیمارستانها فردا و پس فردا باز است و ارائه خدمات و اقدامات بهداشتی، درمانی و جراحی و سایر خدمات در آنها طبق روال همیشه جریان دارد.

وی اظهار داشت: کلیه کارمندان، پرستاران، پزشکان و پرسنل بیمارستانها و مراکز درمانی باید فردا و پس فردا در محل کار خود حاضر شده و به ارائه خدمت بپردازند.

امامی رضوی گفت: برنامه های آموزشی بیمارستانها نیز برای تمامی دانشجویان پزشکی در تمام رده ها در این دو روز برقرار است.

وضعیت آلودگی هوا همچنان امروز دوشنبه در شرایط هشدار قرار داشت و پیش بینی شده است در دو سه روز آینده هم این شرایط ادامه داشته باشد.
 
به همین دلیل کمیته اضطرار آلودگی هوای تهران در جلسه ای که بعد از ظهر امروز تشکیل داد، تصمیم به تعطیلی دو روزه گرفت.
کد مطلب 1757356

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