ضرورت ساماندهی بازارچه های روستایی آق قلا

به گزارش خبرنگار مهر، در این جلسه که ظهر دوشنبه برگزار شد، ساماندهی آلاینده های زیست محیطی شامل کود و فضولات دامی، صدور مجوز پروانه ساخت به واحدهای فوق الذکر درحاشیه شهرها و روستاها با هماهنگی کارگروه سلامت وامنیت غذایی، بررسی فعالیت دهیاران در امر بهداشت و جلب مشارکتهای مردمی مورد تاکید قرار گرفت.

همچنین مشکلات حاصل از دپوی موقت زباله در حاشیه شهر آق قلا از مهمترین مواردی بود که در جلسه کارگروه سلامت وامنیت غذایی شهرستان مورد بحث قرار گرفت.

لزوم حمایت از سرمایه گذار در آق قلا

فرماندار آق قلا بر لزوم حمایت از سرمایه گذار و تولیدکننده و درعین حال نظارت و بازرسی مستمر از آنها در جهت خدمت رسانی هرچه بیشتر بر مردم توسط دستگاههای متولی تاکید کرد.



حاجی گلدی کر افزود: دستگاهها بایستی با تعامل وهمکاری با یکدیگر، معضلات و نارسایی های بهداشتی و سلامت را حل وفصل نمایند.

وی همچنین بر فعال شدن و تشکیل جلسات منظم کمیته فرعی فرمانداری بررسی مشکلات زیست محیطی شهرستان بعنوان زیرمجموعه کارگروه شهرستانی باهدف بررسی مشکلات زیست محیطی مراکز و واحدهای تولیدی باحضور ادارات مرتبط و ارائه گزارش عملکرد تاکید کردند.



شرکت 8300 گلستانی در آزمون سراسری سنجش مهارت

مدیرکل آموزش فنی وحرفه ای گلستان گفت: تعداد هشت هزار و 307 نفر در آزمون سراسری سنجش مهارت و صلاحیت حرفه ای آذر ماه سال جاری شرکت کردند.



ابوطالب جلالی با اعلام این خبر اظهارداشت: آزمون سنجش مهارت روزهای 9 و 10 آذرماه سال جاری در 220 حرفه مهارتی و در حوزه های 10 گانه مراکز استان گلستان با حضور 8 هزار و 307 نفر برگزار شد.



مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان گلستان افزود : از تعداد کل شرکت کنندگان مرحله ششم آزمون هماهنگ پایان دوره های آموزش فنی و حرفه ای بخشهای دولتی و خصوصی سال جاری که روز جمعه10 آذرماه برگزار شد، تعداد دو هزار و 739 نفر مرد و چهار هزار و 267 نفر زن بودند که در 220 حرفه و 10 حوزه آزمونی ، برگزار شد.



ضرورت پرداخت تسهیلات به هنرجویان فنی و حرفه ای

رئیس سازمان اموراقتصادی و دارایی و دبیر ستاد سرمایه گذاری استان ضمن تأکید بر اهمیت آموزشهای مهارتی، ضرورت پرداخت تسهیلات به آموزش دیدگان را اقدامی مهم در جهت ایجاد اشتغال مولد دانست.



داوود طبرسا همزمان با اجرای طرح بازدید همگانی از مراکزآموزش فنی و حرفه ای همراه ، تعدادی از اعضای کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان از مرکز آموزش فنی و حرفه ای برادران گرگان بازدید کردند.



در این بازدید که با نشستی نیز همراه بود مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان گلستان پیرامون نقش آموزشهای فنی و حرفه ای و اثرات مثبت مهارت آموزی در رسانیدن افراد جویای کار به مشاغل مورد دلخواه توضیحاتی ارائه داد.